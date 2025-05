Jake Paul, verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, spreekt twijfels uit: 'Ben ik er wel klaar voor?'

Jake Paul, de boksende Amerikaanse verloofde van de Nederlandse topschatsster Jutta Leerdam, heeft weer opmerkelijke beelden op social media gelpaatst. In voorbereiding op zijn gevecht van eind juni tegen Julio César Chávez Jr. houdt Paul er bizarre trainingsmanieren op na.

In zijn laatste paar video's op TikTok is Paul, de jongere broer van influencer en worstelaar Logan Paul, aldoor getooid met een dikke buik. Het is overduidelijk een opgeplakte nepbuik. Ook eind 2024 droeg hij het ding, toen als reactie op de opmerking van bokslegende Mike Tyson, tegen wie hij vocht, dat Paul 'te dik' was.

'Ben ik er wel klaar voor?'

In een video die Paul zaterdag online zette, voert de bokser een training uit op een loopband. "Nog 29 dagen", zo staat er in het bijschrift. "Denken jullie dat ik er wel klaar voor ben, voor het gevecht?" Terwijl hij met zijn plastic buik, waarop zelfs zijn tattoos zijn nagebootst, een tikje moeizaam hardloopt, staat zijn trainer achter hem met een worst aan een hengel.

"Kom op, kom op", zo jaagt de trainer hem op. "Je hebt over één maand een gevecht en je moet nog al die kilo's kwijt!" Paul grijpt hongerig naar de uit de kluiten gewassen worst, maar mist. "Ai, bijna!", zo reageert de trainer.

De geschiedenis van Jake Paul

Paul is een geboren entertainer. Al vanaf zijn puberjaren bestookt hij het internet met grappen en grollen, de een wat onschuldiger dan de ander. Hij brak samen met broer Logan door op Vine, dat inmiddels ter ziele is gegaan, en stapte daarna over naar YouTube.

Tegenwoordig is Paul alomtegenwoordig en is hij ook niet meer afhankelijk van andermans platforms, nu hij als ondernemer zelf diverse merken en media heeft opgebouwd. Zo is hij betrokken bij gokboer Betr, cosmeticamerk W en bokspromotor Most Valuable Promotions.

De eerdere verloofde van Jake Paul

In een video van een week eerder belde Paul zijn ex-verloofde Tania Mongeau op. Die verloving, in 2019, bleek nep te zijn. Ze organiseerden een schijnbruiloft, waarop de zogenaamde trouwambtenaar helemaal geen licentie had om die rol te vervullen. Later gaf Mongeau toe dat alles in scene was gezet om er een hoop views, en dus geld, mee te scoren.