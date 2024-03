Jamal Ben Saddik duikt ondanks ruzie met Glory tóch op bij Grand Prix

Ze hadden het de laatste weken behoorlijk met elkaar aan de stok, maar zaterdagavond was Jamal Ben Saddik toch van de partij bij de Heavyweight Grand Prix van Glory in Gelredome.

Ben Saddik (33) maakte geen onderdeel uit van de geplande acht deelnemers aan de Grand Prix, maar uit de poll die Glory opzette na het afhaken van Nordine Mahieddine, bleek dat de fans hem er maar wat graag bij zouden hebben. Volgens de organisatie wilde de Belg zelf niet vanwege een te korte voorbereiding. Volgens Ben Saddik vertelt Glory niet het hele verhaal, al wil hij (nog) niet kwijt wat dat dan wel is.

Rico Verhoeven

"Voordat iedereen weer begint te janken. Glory heeft JBS benaderd, maar hij heeft geweigerd", liet Rico Verhoeven in een reactie weten. "Dus niemand beschermt niemand... Als je zo veel praatjes hebt, plaats je geld waar je mond zit of hou verdomme je bek", was de Nederlander duidelijk. Daar reageerde Ben Saddik weer op: "Blijf liegen tegen de fans 'kampioen'."

Ook Pierre Andurand, de baas van Glory, zei geen idee te hebben waar Ben Saddik het over heeft. Bij De Telegraaf stelde Andurand: "De feiten zijn dat wij hem de kans hebben gegeven. Wij wilden hem in de Grand Prix om het toernooi nog sterker te maken."

Nabil Khachab

Nabil Khachab doet zaterdagavond wel mee en toen hij richting de ring liep, werd hij begeleid door Ben Saddik. Die wapperde met de Marokkaanse vlag. Voor zijn partij kreeg hij zelfs een kus op zijn voorhoofd van de Belg. Ben Saddik bleef tijdens de partij met Benjamin Adegbuyi in de hoek van de ring staan. De Marokkaan won zijn partij op punten.

