Jamal Ben Saddik in het ziekenhuis: kanker geconstateerd bij vechter

Jamal Ben Saddik ligt in het ziekenhuis. De kickbokser, die afgelopen zaterdag nog voor ophef zorgde tijdens de Glory Grand Prix in het Gelredome in Arnhem, is een paar dagen later geopereerd.

Een woordvoerder van de vechter bevestigt aan Vechtsportinfo dat Ben Saddik onder het mes is gegaan. "In januari werd geconstateerd dat de kanker weer terug was. Laten we niet vergeten dat Jamal een echte strijder is. Als alles (de operatie en het herstel erna, red.) goed is gegaan, dan kan Jamal over een aantal weken weer trainen."

Twee keer kanker overwonnen

Ben Saddik kreeg in 2011 en 2015 al twee keer eerder de diagnose kanker. Allebei de keren zat het in zijn schildklier, maar herstelde hij van die ziekte. Nu zou de kanker dus voor een derde keer terug zijn. In welke vorm en hoe ernstig laat de woordvoerder niet weten.

De Belgische Marokkaan was in Arnhem tijdens de Glory Grand Prix als begeleider van Nabil Khachab. Na het gevecht in de halve finale tegen Rico Verhoeven, betrad Ben Saddik de ring en zocht hij ruzie met Verhoeven. Tijdens het verbale geweld over en weer probeerde Ben Saddik Verhoeven op z'n hoofd te trappen, maar miste. Glory onderzoekt het wangedrag en komt wellicht met een straf.

Meedoen aan Grand Prix

Volgens de fans én Glory had Ben Saddik ook mogen meedoen aan de Grand Prix als vechter, maar zag hij daar zelf vanaf. De fans stemden op hem als vervanger van een geblesseerd afgehaakte vechter en Glory stuurde een uitnodiging. Maar Ben Saddik en zijn management zagen ervan af. Mogelijk heeft het iets te maken met de ziekte en de operatie. Uiteindelijk werd Benjamin Adegbuyi ingevlogen en verloor de Roemeen in de kwartfinale van Khachab.