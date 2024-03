Jutta Leerdam fel na kritiek Conor McGregor: 'Het is gewoon zo triest'

Conor McGregor zit nooit verlegen om een mening en dit keer viel dat niet in goede aarde bij Jutta Leerdam. Het Ierse vechtsportfenomeen had kritiek op Jake Paul en daar was Leerdam niet van gediend.

Paul kondigde onlangs aan de boksring in te stappen met de inmiddels 57-jarige 'Iron' Mike Tyson. "Volgens Conor McGregor en KSI is er weinig interesse in dit gevecht", stelt één van de metgezellen van Jake Paul in diens podcast, over de kritiek van de twee beroemde vechtsporters. "Terwijl uit de cijfers blijkt dat het tegenovergestelde waar is."

"Tsja Conor", reageerde Paul. "De laatste keer dat jij een gevecht aankondigde werden er 500 artikelen over geschreven. Over dit gevecht werden in evenveel dagen 10.000 artikelen geschreven. Iedereen heeft er aandacht aan besteed en er is geen gevecht dat zoveel aandacht heeft gekregen op sociale media. Dus wat mij betreft is dit het grootste gevecht uit de geschiedenis. En omdat het op Netflix wordt uitgezonden, gaat het ook heel goed bekeken worden."

'McGregor is jaloers'

"Dat weten zij ook", viel Leerdam haar vriend bij. "En het is moeilijk voor hen om daarmee om te gaan. Ze hebben lange tijd in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Ze zijn gewoon jaloers. Ik snap het, maar het is triest. Ik zou zoiets niet zeggen als ik hun was. Het is gewoon zo triest. Het ligt er zo duidelijk bovenop dat jaloezie een rol speelt. Ze weten ook dat dit een groot gevecht is. Waarom zou je dit zeggen?"

Paul is het helemaal met de schaatsdiva eens en stelt: "Dit is gewoon hartstikke goed voor de bokssport. Ik kreeg een mail van iemand die het over 'jaloerse niksnutten' had. Ik zou het zelf niet beter kunnen omschrijven."