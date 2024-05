Keiharde kritiek op gevecht tussen Jake Paul en Mike Tyson: 'Uiteindelijk geeft niemand een fuck om Mike'

Het veelbesproken gevecht tussen Mike Tyson en Jake Paul komt steeds dichterbij. Er wordt met veel interesse uitgekeken naar het duel, maar niet door oud-wereldkampioen Deontay Wilder. Hij waarschuwt de straks 58-jarige Tyson voor de vriend van Jutta Leerdam en bovendien uit naar de organisatie rondom het gevecht.

Tyson keert op 20 juli voor het eerst sinds 2005 terug in de ring voor een professioneel gevecht. Wilder (38) vindt het een enorm slecht idee, zo vertelt hij in gesprek met Sportsbook Review. Hij begrijpt niet dat de al jarenlang gestopte Tyson een licentie heeft gekregen om te vechten tegen Paul. "Zo raken mensen gewond", voorspelt Wilder. "Mensen kunnen op de verkeerde plaats en op het verkeerde moment geraakt worden."

'Clownshow'

Wilder, die ooit brons won op de Olympische Spelen van 2008, denkt dat het op het gebied van kracht bij Tyson nog wel goed zit. Hij vreest voor de rest echter het ergste. "Je uithoudingsvermogen moet op een bepaald niveau zijn, anders gaat het op een clownshow lijken. Eerlijk gezegd wil ik het gevecht niet zien. Ik wil niet dat een van mijn legendes tegen een YouTuber vecht."

Het idee dat Jake Paul misschien met een knock-out afrekent met Tyson, doet Wilder pijn. "Ik wil niet dat uitgeschakeld worden door een Youtuber zijn laatste wapenfeit is." Vervolgens haalt Wilder nog even uit naar de mensen die bij het gevecht betrokken zijn. Zij bekommeren zich volgens hem totaal niet om de gezondheid van Tyson. "Uiteindelijk geeft niemand een fuck om Mike. Want als ze dat wel zouden doen, zouden ze het gevecht niet goedkeuren."

Enorme prijskaartjes

Het is nog ruim twee maanden tot het gevecht op 20 juli in Texas losbarst. Het duel leeft enorm en dat blijkt ook uit de ticketprijzen voor de VIP-kaartjes. Die kosten een slordige twee miljoen dollar, maar daar krijg je dan wel een hoop voor terug. En wie weet kom je Jutta Leerdam ook nog tegen, die ongetwijfeld als vriendin van Paul bij het duel aanwezig is.