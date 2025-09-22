Het is maandag feest in huize Verhoeven. De zoon van de vechter is op 22 september acht jaar geworden en dat viert het zwaargewicht met een ontroerende post op Instagram.

Vince is de jongste in het gezin van Verhoeven. De zoon van de vechter komt voort uit de relatie van het zwaargewicht met Jacky Duchenne, de ex-vrouw van Verhoeven en moeder van al zijn kinderen. Op dit moment is hij samen met Naomy van Beem. Zij kreeg uit een eerdere relatie zoon Isaiah, die op dit moment zeventien jaar is. In huize Verhoeven en Van Beem zijn ze op de drukste momenten dus met vier kinderen.

'Ik ben trots op je'

Op Instagram deelt Verhoeven een reeks prachtige foto's met daarbij een ontroerende tekst voor zijn jongste zoon. "Acht jaar.. Ik weet dat we alleen het hier en nu hebben, maar ik ben zo blij dat we al deze foto's hebben gemaakt op onze prachtige avonturen. Dat is precies hoe wij onze één-op-één-tijd noemen: op avontuur gaan."

"Laten we nog vaker op avontuur gaan, kleine grote man. Blijf de knappe en lieve jongen die je op dit moment bent. Ik ben trots op je", sluit Verhoeven zijn emotionele bericht af. De foto's die de Nederlander deelt zijn prachtige vakantiekiekjes, afgewisseld met foto's van avonturen zoals surfen of steppen. Ook staat er een foto van Vince voor de welbekende Toren van Pisa bij.

Overleden vader

Een week geleden deelde Verhoeven ook een emotionele tekst. Toen herdacht hij zijn overleden vader Jos Verhoeven. "Ik had deze dag heel graag samen gevierd. Je bent altijd in mijn hart. Ik mis je, pap. Opdat we elkaar weer zullen ontmoeten", zo vertelt Verhoeven. De kickbokser is nog altijd zwaargewichtkampioen in bij Glory.