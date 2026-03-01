In de vechtsportwereld wordt met weinig vertrouwen gekeken naar de kansen van Rico Verhoeven in zijn bokspartij tegen Oleksandr Usyk. Meerdere iconen uit de vechtsport denken niet dat de Nederlander kans maakt op de zege tegen de Oekräiense wereldkampioen.

Verhoeven maakte eind 2025 bekend dat hij zijn titel bij Glory vacant zou maken en op zoek ging naar een nieuwe uitdaging in de vechtsport. De Brabander sprak onder andere met MMA-organisatie UFC, maar hij koos uiteindelijk voor een kans in het boksen. Verhoeven kreeg de kans om tegen Oleksandr Usyk te vechten voor de wereldtitel bij de WBC. De Oekraïner kreeg van de WBC de kans om één keer zijn titel verdedigen tegen iemand die niet de nummer één uitdager op de rankings is. Daarvoor koos hij dus Verhoeven.

'Niemand kan Usyk verslaan'

Kijkend naar de kansen van Verhoeven ziet het Engelse kickboksicoon Liam Harrison het somber in. Hij ziet geen enkel aspect waarop Verhoeven het voordeel heeft tegenover Usyk. Bij Sky Sports vertelt Harrison zelfs dat 'niemand Usyk kan verslaan in boksen'. "Hij is de beste zwaargewicht van dit tijdperk. Als mannen als Tyson Fury en Anthony Joshua geen kans op de zege maken tegen Usyk, dan gaat dat niemand lukken", is Harrison stellig over de uitkomst van het gevecht.

Toch begrijpt Harrison zeker dat het gevecht tussen Verhoeven en Uysk gemaakt is. De Engelsman vindt dat zijn Nederlandse collega het gevecht zeker terecht heeft gekregen. "Rico is in het kickboksen een legende. Hij heeft de weg vrijgemaakt voor jongens als ik. Jongens als hij verdienen deze kans om zichzelf te laten zien en om een geweldige financiële winst binnen te halen in een prachtig gevecht."

Frank Warren

Ook bokspromotor en manager Frank Warren denkt dat Verhoeven geen kans maakt tegen een ontketende Usyk. "Usyk heeft waarschijnlijk gekeken naar jongens als Tyson Fury en Anthony Joshua toen ze tegen Francis Ngannou vochten. Hij zal daar naar gekeken hebben en denken dat het makkelijker is om tegen een jongen te vechten van een andere discipline. We zullen zien of het ook zo gemakkelijk gaat zijn."