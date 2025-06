Rico Verhoeven stapt zaterdag de ring in tegen Artem Vakhitov, om voor de dertiende keer op rij zijn wereldtitel in het kickboksen te verdedigen. De Nederlandse vechter zegt bij NOS dat het niet zijn laatste gevecht zal zijn.

Verhoeven blikt bij het medium terug op zijn hoogtepunten bij Glory, de kickboksorganisatie. Zaterdag staat namelijk het honderdste evenement van Glory op het programma, met het titelgevecht van The King of Kickboxing als pronkstuk. De 36-jarige Verhoeven heeft zijn sport op de kaart gezet, maar volgens hem is het kickboksen nog niet groot genoeg.

Een van de grootste momenten in de sport was het titelgevecht tussen Verhoeven en Badr Hari, op 21 december 2019. De twee kemphanen van de sport zorgden destijds dat het Gelredome werd uitverkocht voor het gevecht. "Iedereen wilde die wedstrijd zien. Daar ben ik echt trots op, dat wij de sport op de kaart hebben gezet."

Toekomst van Rico Verhoeven

Verhoeven ziet wel dat MMA en boksen bij het grote publiek nóg groter zijn. "Die sporten staan bij het grote publiek nog op één en twee. Het kickboksen op drie. Ik vind dat onze sport uiteindelijk naar die eerste plekken moet." De vechter ziet dat de groei al wel als 'een raket gaat', maar noemt kickboksen nog wel 'de kleinste van de toppers'.

Verhoeven is één van de twee wereldkampioenen bij de zwaargewichten die Glory ooit heeft gekend. Dat komt omdat hij die gordel al jaren in handen heeft (en voor die tijd Sem Schilt). Als het aan de Nederlander ligt, houdt hij die belt nog wel even om. "We weten wel allemaal dat mijn sportcarrière meer achter mij ligt dan voor mij. Maar ik denk dat ik zeker nog wel een handvol wedstrijden in me heb."

Nieuwe 'zender'

Glory werd de afgelopen periode uitgezonden bij Videoland, maar zaterdag worden de gevechten uitgezonden bij DAZN. Dat is een grote streamingsdienst die op 28 juni bijvoorbeeld ook het gevecht van bokser Jake Paul uitzendt, maar ook het WK voor (voetbal)clubs.