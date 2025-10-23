Ineens is de Nederlander Errol Zimmerman terug bij kickboksbond Glory. In december vecht de 39-jarige knokker tegen de Australiër Alex Simon (33). Het is alweer tien jaar geleden dat Zimmerman afscheid nam bij de bond.

Het Gelredome in Arnhem is in december het decor van Collision 8. De in Breda geboren Zimmerman is een van de opvallende namen op de reclameposter. Hij heeft een geweldig cv, want hij won in het verleden van onder meer Rico Verhoeven, Hesdy Gerges en Stefan Leko.

Supergemotiveerd

Simon is wat Zimmerman betreft alleen maar een eerste horde op weg naar zijn ware ambitie. Hij wil opnieuw vechten tegen Rico Verhoeven, de man die al dik tien jaar de zwaargewichtdivisie van Glory in een ijzeren houdgreep heeft. Zijn coach Nick Hemmers legt tegenover Vechtsport.info uit wat de plannen "Errol is onderweg naar Nederland. Morgen start zijn trainingskamp en hij is supergemotiveerd", legt hij uit. "Hij wil Rico nog één keer pakken."

Dat getal van 39 achter de naam van Zimmerman zegt volgens zijn coach helemaal niets. "Al dat gepraat over ‘veteraan’... Errol zal laten zien wat hij waard is." Na de aankondiging van Glory over zijn comeback zei Zimmerman dit via de kanalen van de bond: "Ik heb nog wat zaken recht te zetten bij Glory. Dit is mijn terugkeer. En ik ben hier om te laten zien dat ik nog steeds tot de top van de divisie hoor."

Collision 8

Bij Collision 8 staat er een wildcard op het spel voor het zwaargewichttoernooi van Glory; Last Heavyweight Standing. De finale-avond daarvan zou eind 2025 plaatsvinden. Maar om de deelnemers wat meer tijd te geven om te herstellen, is het toernooi uitgesteld naar begin 2026. Levi Rigters en Antonio Plazibat vechten tijdens Collision 8 voor de tweede en laatste wildcard voor het zwaargewichttoernooi.