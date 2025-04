Last Heavyweight Standing: lees hier alles wat je moet weten over het grootste Glory-evenement van het jaar

De eerste ronde van Last Heavyweight Standing op zaterdag 5 april is meteen het grootste vechtsportevenement van het jaar in Nederland. 32 zwaargewichten (of bijna zwaargewichten) van Glory zullen de strijd met elkaar aangaan om uit te maken wie er door mogen naar de volgende ronde. Lees hier alles wat je moet weten om de spannende partijen te volgen.

Jamal Ben Saddik - Christian Ristea

Onlangs maakte Jamal Ben Saddik na een schorsing zijn comeback bij Glory. Na twee saaie rondes trapte de Marokkaans-Belgische vechter Uku Jürjendal met een high kick tegen het canvas, waarmee hij op knock-out won. De 2,05 meter lange kickbokser heeft al aangegeven dit jaar nog tegen Rico Verhoeven te willen vechten voor de titel.

TV-gids: zo kijk je gratis en live naar Glory 99, met Jamal Ben Saddik, Tariq Osaro en Benjamin Adegbuyi Het is komend weekend tijd voor Glory 99, met toppers al Jamal Ben Saddik, Tariq Osaro en Benjamin Adegbuyi. Lees hier op welke streamingsdienst je gratis en live kijkt naar de gevechten in Ahoy Rotterdam. En nee, het is géén Videoland meer.

Voor het zover is, moet hij eerst Christian Ristea verslaan. De Roemeen heeft een imposant voorkomen en een lange geschiedenis aan gevechten, maar kwam bij Glory tot nu toe slechts eenmaal in actie: tijdens het heavyweight-toernooi in 2023, waar hij verloor van Nikola Filipovic.

Rico Verhoeven rekent keihard af met Jamal Ben Saddik: 'Het verbaast me dat hij überhaupt nog in de ring staat' Waar veel vechtsportliefhebbers blij waren met de terugkomst van Jamal Ben Saddik bij Glory na een schorsing van ruim 2,5 jaar, is aartsrivaal Rico Verhoeven absoluut niet te spreken over zijn terugkeer. Hij noemt de keuze van Glory om hem een nieuwe kans te geven dan ook 'verbazingwekkend', zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Brian Douwes - Bahram Rajabzadeh

Van de 32 deelnemers is er slechts één die onder de Nederlandse vlag vecht: Brian Douwes. De 37-jarige Beverwijker is een van de weinige kickboksers die zowel Rico Verhoeven als Jamal Ben Saddik wist te verslaan. Douwes vocht drie keer eerder bij Glory, maar verloor alle drie de partijen. Bij twee van die gevechten had hij echter nauwelijks tijd om zich voor te bereiden, omdat hij pas enkele dagen voor het gevecht werd gebeld met de vraag of hij kon invallen.

Rico Verhoeven wordt uitgedaagd door Glory-kampioen: 'Dan kunnen we het Gelredome afhuren' Tarik Khbabez, de huidige kampioen in de lichtzwaargewichtdivisie van Glory, zet zijn titel op het spel tegen Sergej Maslobojev tijdens het jubileumevenement Glory 100. Eerder verloor hij van de Litouwer, al was hij het daar zelf niet helemaal mee eens. De kickbokser heeft er dan ook alle vertrouwen in deze keer wel te winnen en hint tegenover Sportnieuws.nl op een mogelijk gevecht tegen Rico Verhoeven.

Deze keer staat hij tegenover publiekslieveling Bahram Rajabzadeh, die geliefd is bij het Nederlandse publiek vanwege zijn agressieve vechtstijl. Tijdens Glory Collision 7 kwam Rajabzadeh voor het laatst in actie, waar hij zonder moeite Daniel Stefanovski versloeg. Hij sloeg hem drie keer in één ronde naar de grond, waarmee hij op basis van een technische knock-out de overwinning behaalde.

Rico Verhoeven hint naar nieuwe carrière en flirt met toekomstige fans: 'Zo cool om te zien' Twaalfvoudig wereldkampioen Rico Verhoeven barst van de ambities. Niet alleen zet hij tijdens het tweedaags jubileum evenement Glory 100 zijn titel op het spel tegen Artem Vakhitov. Ook timmert hij flink aan de weg met zijn acteercarrière. Een overstap naar het showworstelen na zijn Glory-carrière ziet hij ook wel zitten, zo vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl

Tariq Osaro - Benjamin Adegbuyi

Dit is een partij waar veel mensen ongetwijfeld naar uitkijken: Cookie, oftewel Tariq Osaro, won vijf van zijn zes overwinningen bij Glory op knock-out. Benjamin Adegbuyi is, op veertigjarige leeftijd, nog altijd fit. Eerder versloeg hij Badr Hari met een knock-out, waarbij Hari een gebroken neus opliep. Voor dit toernooi trainde de Roemeen samen met de huidige wereldkampioen en winnaar van het heavyweight-toernooi van vorig jaar: Rico Verhoeven.

Tegenstander Rico Verhoeven vertelt over bijzonder talent: 'Dat doe ik bij een kampvuur of samen met mijn dochters' Glory maakte onlangs bekend dat Artem Vakhitov de tegenstander zal zijn op het jubileumevenement Glory 100. De Rus, die Alex Pereira versloeg bij Glory, koos ervoor zijn rentree daar te maken in plaats van naar de UFC te gaan. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt hij naast zijn vechtsporttalent ook over een andere bijzondere passie te beschikken.

Rade Opacic - Nico Horta

Opacic is een van de nieuwkomers die Glory heeft toegevoegd aan het toernooi. Big Sexy, oftewel Horta, zal echter geen gemakkelijke tegenstander hebben aan de Serviër. Van de 21 overwinningen die Opacic behaalde, waren er maar liefst 16 op knock-out. De Kaapverdiaan won 'slechts' drie van zijn 23 overwinningen op knock-out.

Nabil Khachab - Miloš Cvjetićanin

Vorig jaar kwam Nabil Khachab best ver in het heavyweight-toernooi, maar verloor uiteindelijk van Rico Verhoeven. De partij zal bij veel mensen waarschijnlijk nog in het geheugen zitten, omdat er na het gevecht een opstootje ontstond. Daarbij kwam Jamal Ben Saddik, Khachab’s teamgenoot, de ring in en maakte een trapbeweging richting het hoofd van Rico Verhoeven. Miloš Cvjetićanin komt normaal gesproken uit in de light heavyweight-divisie van Glory en verloor zijn laatste partij, tijdens Glory Collision 7, van Mory Kromah.

Sofian Laïdouni - Oleh Pryimachov

Sofian Laïdouni is een bekende bij Glory en debuteerde al tijdens Glory 39 met een winstpartij. Hierna ging het op en af voor de Fransman. Hij won onder andere van Khachab en Adegbuyi, maar kende ook een aantal verliespartijen. Ook hij verloor vorig jaar van Rico Verhoeven tijdens de Grand Prix. Oleh Pryimachov maakte onlangs zijn debuut bij Glory. Tijdens Glory Collision 7 won de Oekraïner van Abderrahman Barkouch.

Asadulla Nasipov - Murat Aygün

Er was enige discussie onder fans over de deelname van Nasipov, aangezien Glory sinds het begin van het conflict tussen Rusland en Oekraïne in 2022 een verbod had op Russische vechters. De Rus is dan ook nog niet eerder in actie gekomen bij Glory en staat met zijn 23 jaar nog aan het begin van zijn carrière. Aygün verloor vorig jaar tijdens de Grand Prix van Ionut Iancu, die hem op knock-out versloeg, waarna Aygün flink buiten westen was. Sindsdien is de Turk niet meer in actie gekomen bij Glory.

Nicolas Wamba - Mory Kromah

Nicolas Wamba heeft met zijn 37 jaar al een indrukwekkende carrière achter de rug. De Fransman heeft maar liefst 82 partijen op zijn naam staan, waarvan hij er slechts 7 verloor. Van zijn 75 overwinningen behaalde hij er 24 op knock-out. Mory Kromah is in elk geval fit. Hij kwam zowel afgelopen december als in februari nog in actie. Tijdens zijn laatste partij was hij goed in de wedstrijd tegen Cem Caceres, maar uiteindelijk won Caceres.

'Trotse' Glory-vechter stapt vol vertrouwen in de ring: 'Hij heeft goed voor mijn riem gezorgd' Sergej Maslobojev stapt opnieuw de ring in tegen Tarik Khbabez, dit keer als uitdager. De Litouwer veroverde eerder de titel in de lichtzwaargewicht divisie van de Marokkaans-Nederlander, maar verloor die al snel daarna aan Donegi Abena, de aartsrivaal van Khbabez. Ondanks de tegenslagen kijkt hij positief terug. "Ik ben eigenlijk best trots op mezelf," vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Sina Karimian - Tomas Mozny

Ook Sina Karimian is een van de nieuwkomers bij Glory. De Iraniër is 37 jaar en heeft twintig partijen gevochten, waarvan hij er zestien won. De helft daarvan was hij op basis van knock-out. Tomas Mozny is een bekende bij Glory, maar heeft tot nu toe geen enorme indruk gemaakt. Hij kende vooral verliespartijen, al was dat wel tegen grote vechters zoals Levi Rigters en Antonio Plazibat.

Bizarre opvoeding voor Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) en broer Logan: 'We werden geslagen' Jutta Leerdam is door haar verloving met Jake Paul in een bijzondere schoonfamilie terechtgekomen. De Amerikaan kreeg net als zijn broer Logan te maken met een op zijn minst discutabele manier van opvoeden, al is de vader van de broers zich van geen kwaad bewust.

Alin Nechita - Ahmed Krnjic

Deze partij bestaat uit twee Glory-debutanten. Kijkend naar de geschiedenis van beide vechters lijkt Nechita de favoriet. De 21-jarige Roemeen heeft al zestien partijen gewonnen (waarvan zeven op knock-out) en verloor er één. Krnjic, de 28-jarige Bosniër, won veertien partijen (waarvan vier op knock-out), verloor er drie en heeft één onbesliste partij op zijn naam staan.

Rico Verhoeven daagt Logan Paul (zwager Jutta Leerdam) openlijk uit: 'Zo dichtbij een dik pak slaag' Rico Verhoeven en Logan Paul hebben voor wat opschudding gezorgd in de vechtsportwereld. De Nederlander en de Amerikaan verschenen samen in een filmpje en het bijschrift dat onze landgenoot koos loog er niet om.

Ionut Iancu - Cihad Kepenek

Deze partij is een rematch. De Roemeen en de Turk stonden afgelopen oktober al eerder tegenover elkaar. Hoewel het in het begin redelijk gelijk op ging tussen de twee, kreeg Kepenek het naarmate de partij vorderde steeds moeilijker, waarna Iancu duidelijk de overhand kreeg en op basis van een technische knock-out de overwinning behaalde.