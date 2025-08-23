Fase 2 van de beruchte Glory Last Heavyweight Standing begint. En met wat voor hoogtepunt. Tijdens Glory 103 verzorgen Levi Rigters en Jamal Ben Saddik het toetje. Niks missen? Volg het hieronder live.

Rigters en Ben Saddik verzorgen het hoogtepunt tijdens de vechtavond in Rotterdam. Maar daar blijft het niet bij, want er is bijvoorbeeld ook een titelgevecht tussen Chico Kwasi en Mehdi Ait El Hadj in het weltergewicht. In totaal staan er elf partijen op het programma. Die vind je hieronder.

Gevechten op Glory 103

Levi Rigters vs. Jamal Ben Saddik (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Chico Kwasi vs. Mehdi Ait El Hadj (weltergewicht) - titelgevecht

Mory Kromah vs. Cristian Ristea (zwaargewicht)

Rade Opacic vs. Ionut Iancu (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Nabil Khachab vs. Nathan Cook (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Milos Cvjeticanin vs. Colin George (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Tayfun Ozcan vs. Don Sno (weltergewicht)

Prelims :

Sofian Laidouni vs. Cihad Kepenek (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Alin Nechita vs. Naim Hebbar (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Yuri Farcas vs. Asadulla Nasipov (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing

Mike Kena vs. Errol Koning (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing



winnaars dikgedrukt

Prelims

Vanaf 18.00 uur begon het geweld in Rotterdam Ahoy met de prelims. Acht zwaargewichten hoopten een plekje te veroveren in de knock-outfase in oktober. Sofian Laidouni, Alin Nechita, Asadulla Nasipov en Mike Kena stapten als winnaars uit de ring. Zij mogen zich de volgende keer melden om een plek in de finale-avond te verdienen.

Last Heavyweight Standing

De avond in Rotterdam draait voornamelijk om de Last Heavyweight Standing, het afvaltoernooi van Glory. Inmiddels hebben al vier vechters zich geplaatst voor de finale-avond in december: Anis Bouzid, Nico Horta, Tariq Osaro en Mory Kromah. Zaterdagavond kunnen de zwaargewichten een ticket verdienen voor de kwalificatieronde in oktober.

Rigters vs. Ben Saddik

Voor Rigters of Ben Saddik valt zaterdagavond dus het doek. Laatstgenoemde deed tijdens de eerste fase van de Last Heavyweight Standing al mee, alleen door een scheenbeenblessure moest hij opgeven. Voor Rigters wordt het zijn eerste gevecht in het zwaargewichttoernooi. De Nederlander die in december 2024 verloor van Rico Verhoeven in een titelgevecht was niet fit genoeg om deel te nemen aan het eerste deel van het toernooi.

Ozcan vs. Sno

Het eerste gevecht van de avond ging tussen de ervaren Nederlandse Turk Tayfun Ozcan (34) en de tien jaar jongere Don Sno uit Suriname. Laatstgenoemde trok aan het langste eind via jury-beslissing. "Dit was het grootste gevecht van mijn leven", riep Slo, die bij Glory de oproep deed om een titelgevecht in het weltergewicht.