Fase 2 van de beruchte Glory Last Heavyweight Standing begint. En met wat voor hoogtepunt. Tijdens Glory 103 verzorgen Levi Rigters en Jamal Ben Saddik het toetje. Niks missen? Volg het hieronder live.
Rigters en Ben Saddik verzorgen het hoogtepunt tijdens de vechtavond in Rotterdam. Maar daar blijft het niet bij, want er is bijvoorbeeld ook een titelgevecht tussen Chico Kwasi en Mehdi Ait El Hadj in het weltergewicht. In totaal staan er elf partijen op het programma. Die vind je hieronder.
Gevechten op Glory 103
Levi Rigters vs. Jamal Ben Saddik (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing
Chico Kwasi vs. Mehdi Ait El Hadj (weltergewicht) - titelgevecht
Mory Kromah vs. Cristian Ristea (zwaargewicht)
Rade Opacic vs. Ionut Iancu (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing
Nabil Khachab vs. Nathan Cook (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing
Milos Cvjeticanin vs. Colin George (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing
Tayfun Ozcan vs. Don Sno (weltergewicht)
Prelims:
Sofian Laidouni vs. Cihad Kepenek (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing
Alin Nechita vs. Naim Hebbar (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing
Yuri Farcas vs. Asadulla Nasipov (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing
Mike Kena vs. Errol Koning (zwaargewicht) - Last Heavyweight Standing
winnaars dikgedrukt
Last Heavyweight Standing
De avond in Rotterdam draait voornamelijk om de Last Heavyweight Standing, het afvaltoernooi van Glory. Inmiddels hebben al vier vechters zich geplaatst voor de finale-avond in december: Anis Bouzid, Nico Horta, Tariq Osaro en Mory Kromah. Zaterdagavond kunnen de zwaargewichten een ticket verdienen voor de kwalificatieronde in oktober.
Rigters vs. Ben Saddik
Voor Rigters of Ben Saddik valt zaterdagavond dus het doek. Laatstgenoemde deed tijdens de eerste fase van de Last Heavyweight Standing al mee, alleen door een scheenbeenblessure moest hij opgeven. Voor Rigters wordt het zijn eerste gevecht in het zwaargewichttoernooi. De Nederlander die in december 2024 verloor van Rico Verhoeven in een titelgevecht was niet fit genoeg om deel te nemen aan het eerste deel van het toernooi.