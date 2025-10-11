Glory 104 belooft weer een spektakel te worden. Levi Rigters liet zich direct in de Superfight Series gelden met een prachtige knock-out. Later vanavond komt hij tijdens het main event nog een keer in actie. Verder staat het veelbesproken titelgevecht tussen Tarik Khbabez en Bahram Rajabzadeh op het programma. Volg Glory 104 hieronder live via continue updates.

Rigters plaatste in de derde ronde een snoeiharde knie in het gezicht van zijn Russische opponent Asadulla Nasipov, die daarna de strijd moest staken. Het was één van de halve finales in Last Heavyweight Standing Tournament. Later op de avond staan er ook twee finales op het programma, waarin Rigters opnieuw in actie komt.

Amine, Peposhi en Trindade zegevieren tijdens Super Fights

De RTM Stage in Ahoy zit al flink vol. Mohamed Amine - alias Momine - heeft een einde gemaakt aan een reeks nederlagen met een winst op Errol Koning. Berjan Peposhi heeft Aitor Ibanez geklopt tijdens het tweede gevecht van de avond en heeft Robbie Timmers, de matchmaker van Glory, gevraagd om een titelgevecht. Miguel Trindade heeft naar verachting gewonnen van Halil Kutukcu, die op het laatste moment opgeroepen werd omdat Trindade niet het juiste gewicht behaald had voor zijn gevecht tegen Bobo Sacko.

Superfight Series (vanaf 18.00 uur)

Last Heavyweight Standing

Reserve Fight Mo Amine - Errol Koning



Last Featherweight Standing

Berjan Peposhi - Aitor Ibanez



Catchweight (74 kg)

Miguel Trindade - Halil Kutukcu

Last Heavyweight Standing - Tournament 2 | Halve finale 2

Levi Rigters - Asadulla Nasipov

Main Event (vanaf 20.00 uur)

Last Heavyweight Standing – Tournament 2 | Halve finale 1

Sofian Laidouni - Nabil Khachab



Last Heavyweight Standing – Tournament 1 | Halve finale 1

Milos Cvjeticanin - Alin Nechita



Last Heavyweight Standing – Tournament 1 | Halve finale 2

Rade Opacic - Mike Kena



Middleweight

Sergej Braun - Iliass Hammouche



Last Heavyweight Standing – Tournament 2 Finale

Winnaar halve finale 1 - Winnaar halve finale 2



Last Heavyweight Standing – Tournament 1 Finale

Winnaar halve finale 1 - Winnaar halve finale 2



Wereldtitelgevecht Light Heavyweight

Tarik Khbabez - Bahram Rajabzadeh