Glory 104 belooft weer een spektakel te worden. Levi Rigters liet zich direct in de Superfight Series gelden met een prachtige knock-out. Later vanavond komt hij tijdens het main event nog een keer in actie. Verder staat het veelbesproken titelgevecht tussen Tarik Khbabez en Bahram Rajabzadeh op het programma. Volg Glory 104 hieronder live via continue updates.
Rigters plaatste in de derde ronde een snoeiharde knie in het gezicht van zijn Russische opponent Asadulla Nasipov, die daarna de strijd moest staken. Het was één van de halve finales in Last Heavyweight Standing Tournament. Later op de avond staan er ook twee finales op het programma, waarin Rigters opnieuw in actie komt.
Amine, Peposhi en Trindade zegevieren tijdens Super Fights
De RTM Stage in Ahoy zit al flink vol. Mohamed Amine - alias Momine - heeft een einde gemaakt aan een reeks nederlagen met een winst op Errol Koning. Berjan Peposhi heeft Aitor Ibanez geklopt tijdens het tweede gevecht van de avond en heeft Robbie Timmers, de matchmaker van Glory, gevraagd om een titelgevecht. Miguel Trindade heeft naar verachting gewonnen van Halil Kutukcu, die op het laatste moment opgeroepen werd omdat Trindade niet het juiste gewicht behaald had voor zijn gevecht tegen Bobo Sacko.
Superfight Series (vanaf 18.00 uur)
Last Heavyweight Standing
Reserve Fight Mo Amine - Errol Koning
Last Featherweight Standing
Berjan Peposhi - Aitor Ibanez
Catchweight (74 kg)
Miguel Trindade - Halil Kutukcu
Last Heavyweight Standing - Tournament 2 | Halve finale 2
Levi Rigters - Asadulla Nasipov
Main Event (vanaf 20.00 uur)
Last Heavyweight Standing – Tournament 2 | Halve finale 1
Sofian Laidouni - Nabil Khachab
Last Heavyweight Standing – Tournament 1 | Halve finale 1
Milos Cvjeticanin - Alin Nechita
Last Heavyweight Standing – Tournament 1 | Halve finale 2
Rade Opacic - Mike Kena
Middleweight
Sergej Braun - Iliass Hammouche
Last Heavyweight Standing – Tournament 2 Finale
Winnaar halve finale 1 - Winnaar halve finale 2
Last Heavyweight Standing – Tournament 1 Finale
Winnaar halve finale 1 - Winnaar halve finale 2
Wereldtitelgevecht Light Heavyweight
Tarik Khbabez - Bahram Rajabzadeh