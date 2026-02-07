Glory pakt zaterdagavond opnieuw groots uit met de finales van het Last Heavyweight Standing-toernooi. De kickboksorganisatie heeft nog vier vechters over die gaan strijden om wie de nieuwe kampioen wordt. En dus ook de opvolger van de vertrokken Rico Verhoeven. Volg hieronder de belangrijkste ontwikkelingen.

Het Last Heavyweight Standing-toernooi begon met 32 zwaargewichten en na meerdere partijen waren er zaterdag nog acht over. Deze acht topvechters moeten een kwartfinale, een halve finale en een finale doorstaan om zich The Last Heavyweight Standing te mogen noemen.

Opvolger Rico Verhoeven

Diegene krijgt niet alleen een prachtige geldprijs van 500.000 dollar, de vechter die wint is ook nog eens de nieuwe zwaargewichtkampioen van Glory. Die titel is vacant doordat Rico Verhoeven vorig jaar zijn vertrek bij de organisatie aankondigde.

Mory Kromah is de tweede finalist

Miloš Cvjetićanin krijgt zijn zin! Hij staat tegenover Mory Kromah in de toernooifinale. De partij betreft een rematch. Tijdens Glory Collision 7 in december 2024 stonden de twee eerder tegenover elkaar. Toen won Kromah. Laatstgenoemde nam het in de halve finale op tegen een zeer vermoeide Tariq Osaro. Met een aantal rake high kicks wist Kromah de jury te overtuigen tot een unanieme beslissing. Dat betekent dat de nieuwe kampioen binnen de zwaargewichtdivisie van Glory een lichtzwaargewicht-kickbokser zal zijn.

De eerste finalist is bekend

Miloš Cvjetićanin is de eerste finalist van het toernooi. De Serviër, die hard werd aangemoedigd door zijn fanatieke Servische achterban, had het zwaar tegen Anis Bouzid, maar gaf alles wat hij in zich had. Analisten Melvin Manhoef en Remy Bonjasky vermoedden dat de laatste twintig seconden van het gevecht, waarin Cvjetićanin alles gaf, doorslaggevend waren voor de jury. Cvjetićanin hoopt op een rematch tegen Mory Kromah in de finale.

De eerste brute knock-out is een feit!

Tariq Osaro mag de eerste knock-out van de avond achter zijn naam zetten. De Nigeriaan is aan een ongekende reeks bezig. Hij sloeg tot nu toe al zijn tegenstanders in het Last Heavyweight Standing-toernooi knock-out. Eerder waren Benjamin Adegbuyi, Sofian Laïdouni en Luigj Gashi slachtoffer van hem. Zaterdagavond moest ook Nidal Bchiri, zijn teamgenoot van Mikes Gym, eraan geloven. Met een rechterhoek maakte Osaro abrupt een einde aan de wedstrijd. Cookie treft Mory Kromah in de halve finale.

Mory Kromah trekt aan het langste eind na clash met Michael Boapeah

De partij tussen Mory Kromah en Michael Boapeah was er een waar op voorhand veel fans naar uitkeken. "Twee publiekslievelingen die hier staan te kickboksen en ze kunnen het ook nog goed", verwoorde analist Remy Bonjasky het treffend in zijn commentaar. Het gevecht ging zeer gelijk op, waarbij Boapeah het vooral moest hebben van calf kicks en Kromah van knietjes. Na drie rondes was het Kromah die aan het langste eind trok.

Miloš Cvjetićanin met blessure alsnog te sterk voor Sofian Laïdouni

Het publiek heeft nu al waar gekregen voor zijn geld. Miloš Cvjetićanin ontpopt zich langzaam maar zeker steeds meer tot een publiekslieveling in Nederland. De teen van de Serviër zijn teen opeens recht omhoog en bleek uit de kom te zijn. Het gevecht werd stilgelegd, waarna de dokter de teen weer op zijn plaats zette en het gevecht kon worden hervat. Cvjetićanin had duidelijk last, maar kreeg het alsnog voor elkaar om een knockdown uit te delen aan Laïdouni. De Serviër neemt het in de halve finale op tegen Bouzid.

Anis Bouzid profiteert van vermoeide Errol Zimmerman

Anis Bouzid begon het sterkst aan de wedstrijd, maar halverwege de eerste ronde nam Errol Zimmerman het initiatief volledig over. De Bredanaar liet andermaal zijn kracht zien met een combinatie van harde stoten en trappen. Bouzid was zichtbaar aangeslagen, maar bleef overeind en wist vanaf de tweede ronde het gevecht te kantelen. Zimmerman had zijn krachten duidelijk verbruikt in de openingsronde. Vanaf de tweede ronde begon hij zichtbaar te zuchten en te hijgen van vermoeidheid, waardoor Bouzid de tweede en derde ronde naar zich toe kon trekken.

Alle gevechten

Naast het Last Heavyweight Standing-toernooi staan er ook nog andere gevechten op de kaart: