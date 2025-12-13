De liefhebbers van vechtsport kunnen dit weekend weer hun lol op. Het is namelijk alweer tijd voor Glory Collision 8. In het Gelredome in Arnhem kijken fans natuurlijk uit naar de clash tussen Antonio Plazibat en Nordine Mahieddine, maar ook de rentree van een vechtsportgrootheid maakt de tongen los. Volg alle ontwikkelingen rondom en tijdens de gevechten hier live.

Petch weer een stap dichterbij toernooiwinst

Hoewel relatief veel gevechten tot nu toe bijzondere uitkomsten kennen, zijn er ook resultaten die niet per se verrassen. Featherweight-wereldkampioen Petch heeft op basis van een unanieme jurybeoordeling gewonnen van Denis Wosik. Het was de 175e partij van The Professor uit Thailand, die na zijn zege op Wosik een stap dichterbij de finale van het Featherweight toernooi Last Featherweight Standing is.

Wereldkampioen Chico Kwasi gaat onderuit

De avond is ongeveer op de helft, maar kent al veel bizarre ontwikkelingen. Wereldkampioen Kwasi heeft verloren van Hristov. Na drie rondes won de Bulgaar op punten. In februari dit jaar stonden de twee tegenover elkaar tijdens een titelgevecht. Toen had Kwasi geen kind aan Hristov en verdedigde zijn titel zonder veel moeite tijdens een gevecht van vijf rondes.

Endy Semeleer heeft geen kind aan Don Sno

Sno liet voorafgaand aan het gevecht nog weten Semeleer als makkelijkste opponent binnen het weltergewichttoernooi te beschouwen, maar kwam van een koude kermis thuis. Sno bleek niet opgewassen tegen de technieken van van Semeleer, die na ruim een jaar afwezigheid bij Glory weer terugkeerde in de ring, en werd snoeihard naar het canvas gewerkt.

Figuereido Landman zet Glory rentree luister bij

Landman is terug! De jonge, talentvolle kickbokser (20) keerde na anderhalf jaar terug in de ring bij Glory en had nog geen minuut nodig om Ismail Ouzgni knock-out te slaan. Ouzgni zakte door zijn knieën nadat hij hard op zijn kaak geraakt was door Landman. Beide vechters kennen elkaar van het televisieprogramma House of Glory (Videoland). Na het gevecht liet Landman weten dat zijn moeder voor het eerst aanwezig was bij een van zijn gevechten.

Michael Boapeah wint met 'maar 50 procent' inzet

De partijen op de main card zijn van start gegaan. Michael Boapeah en Iuri Fernandes beten het spits af. Na drie rondes won Boapeah op punten. Hij zal het later vanavond opnemen tegen Miloš Cvjetićanin in de toernooifinale van het lichtzwaargewichttoernooi. Laatstgenoemde had slechts een ronde nodig om Cem Caceres knock-out te slaan. Daar schrok Boapeah echter niet van. "Milos, maak je klaar, want ik heb maar 50 procent gegeven. Tegen jou ga ik honderd procent geven", riep hij door de ring na zijn overwinning.

De Superfight Series zijn voltooid en zorgden voor veel spektakel. Last Heavyweight Standing-finalist Nico Horta kreeg een technische knock-out om zijn oren van Nidal Bchiri en ook Cem Caceres was wederom niet opgewassen tegen Miloš Cvjetićanin. Laatstgenoemde deelde een knock-out uit met een rechterhoek. Verder zegevierden Abraham Vidales, Miguel Trindade en Luis Tavares.

Errol Zimmerman is eindelijk weer te bewonderen in de ring. De man, die in 2012 Rico Verhoeven razendsnel knock-out sloeg, viert zijn terugkeer na tien jaar absentie. Hij neemt het op tegen Alex Simon uit Australië. Lukt het The Bonecrusher om zijn rentree op te luisteren met een zege?

Tickets voor toernooifinale

Het hoofdprogramma volgt later op de avond met het gevecht tussen Antonio Plazibat uit Kroatië en de Algerijn Nordine Mahieddine. Het is alweer de derde keer dat beide heren tegenover elkaar in de ring staan. Overigens kwamen ze allebei al een keer als winnaar uit de strijd.

Deze twee partijen gaan niet alleen om de zege en de eer, maar winst levert ook een toegangsbewijs op voor het Last Heavyweight Standing-toernooi in februari 2026. Winnen ze hun partij, dan komen ze in actie tijdens Glory 105.

Alle gevechten op een rij

Super Fight Series

17.00 uur: Last Featherweight Standing (kwartfinale)

Abraham Vidales (17-4, 13 KO) - Achraf Aasila (53-13, 13 KO)

17.20 uur: Last Featherweight Standing (kwartfinale)

Miguel Trindade (63-8, 26 KO) - Bobo Sacko (79-6-1, 30 KO)

17.40 uur: Heavyweight

Nico Horta (26-10, 4 KO) - Nidal Bchiri (19-5-1, 4 KO)

18.00 uur: Light Heavyweight (reserve)

Iuri Fernandes (10-1, 4 KO) - Ismael Lazaar (30-3-1, 15 KO)

18.20 uur: C8 Light Heavyweight Tournament (halve finale)

Milos Cvjeticanin (16-4, 9 KO) - Cem Caceres (19-2, 14 KO)

Main card:

19.00 uur: C8 Light Heavyweight Tournament (halve finale)

Michael Boapeah (21-5-1, 9 KO) - Artem Vakhitov (22-7, 8 KO)

19.20 uur: Welterweight (reserve)

Antonio Krajinovic (4-0, 2 KO) - Figuereido Landman (9-2, 5 KO)

19.40 uur: C8 Welterweight Tournament (halve finale)

Endy Semeleer (38-3, 18 KO) - Don Sno (7-2, 3 KO)

20.00 uur: C8 Welterweight Tournament (halve finale)

Chico Kwasi (45-5-2, 23 KO) - Teodor Hristov (18-4, 7 KO)

20.20 uur: Last Featherweight Standing

Petch (174-40-3, 27 KO) - Dennis Wosik (40-9-1, 9 KO)

20.40 uur: C8 Light Heavyweight Tournament (finale)

Winnaar van halve finale 1 - Winnaar van halve finale 2

21.00 uur: C8 Welterweight Tournament (finale)

Winnaar van halve finale 1 - Winnaar van halve finale 2

21.20 uur: Last Heavyweight Standing (wildcard)

Errol Zimmerman (111-20-1, 44 KO) - Alex Simon (1-0, 1 KO)

21.40 uur: Last Heavyweight Standing (wildcard)

Antonio Plazibat (22-5, 16 KO) - Nordine Mahieddine (29-15, 13 KO)



De aangegeven tijden bij de partijen kunnen afwijken door de onvoorspelbare duur van gevechten, pauzes en onverwachte gebeurtenissen.