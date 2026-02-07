Glory pakt zaterdagavond opnieuw groots uit met de finales van het Last Heavyweight Standing-toernooi. De kickboksorganisatie heeft nog acht vechters over die gaan strijden om wie de nieuwe kampioen wordt. En dus ook de opvolger van de vertrokken Rico Verhoeven. Volg hier vanaf 17.00 uur de belangrijkste ontwikkelingen.

Het Last Heavyweight Standing-toernooi begon met 32 zwaargewichten en na meerdere partijen zijn er daar nu nog acht van over. Deze acht topvechters moeten een kwartfinale, een halve finale en een finale doorstaan om zich The Last Heavyweight Standing te mogen noemen.

Diegene krijgt niet alleen een prachtige geldprijs van 500.000 dollar, de vechter die wint is ook nog eens de nieuwe zwaargewichtkampioen van Glory. Die titel is vacant doordat Rico Verhoeven vorig jaar zijn vertrek bij de organisatie aankondigde. De volgende kwartfinales staan als eerst op het programma in de Last Heavyweight Standing.

Anis Bouzid vs Errol Zimmerman

Errol Zimmerman maakte onlangs zijn succesvolle comeback en staat daardoor met een wildcard in de kwartfinale van The Last Heavyweight Standing. De Bredanaar is een ware routinier en is nog altijd de laatste man die Rico Verhoeven knock-out sloeg. Hij neemt het op tegen Anis Bouzid, die onder de Marokkaanse vlag vecht.

Miloš Cvjetićanin vs Sofian Laïdouni

In de eerste kwartfinale stappen er nog geen Nederlanders de ring in. Miloš Cvjetićanin (Servië) en Soufian Laïdouni (Frankrijk) gaan dan uitmaken wie de eerste halve finalist wordt.

Mory Kromah vs Michael Boapeah

De partij waar vooraf het meest met modder naar elkaar werd gegooid is die tussen Mory Kromah en Michael Boapeah. Eerstgenoemde zou het eerst tegen Antonio Plazibat opnemen, maar door een blessure werd Boapeah zijn vervanger. De Hagenaar komt uit de middengewichtdivisie, maar is meer dan klaar om zichzelf te laten zien tussen de zwaargewichten.

Dat bewees hij tijdens Glory Collision 8 door zichzelf te kronen tot toernooikampioen van het lichtzwaargewichttoernooi. Een echte partij om naar uit te kijken. Kromah timmerde in 2025 flink aan de weg bij Glory en gooide hoge ogen met een indrukwekkende knock-out op publiekslieveling Bahram Rajabzadeh.

Tariq Osaro vs Nidal Bchiri

Voormalig titeluitdager Tariq Osaro gaat het in zijn halve finale opnemen tegen Nidal Bchiri. Laatstgenoemde is eveneens een invaller door de blessure van Nico Horta. Bchiri maakte tijdens Glory Collision 8 indruk door Horta met een knock-out te verslaan. Osaro lijkt hier favoriet, maar de power van Bchiri mag zeker niet onderschat worden.

Alle gevechten

Naast het Last Heavyweight Standing-toernooi staan er ook nog andere gevechten op de kaart: