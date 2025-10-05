Dennis Schouten heeft verloren van Rob Goossens bij Boxing Influencers. De Roddelpraat-presentator en aartsrivaal van Wilfred Genee was alles behalve bang voor zijn tegenstander, maar leek zijn conditie in de eerste ronde te hebben verspeeld, waarna Goossens de gelegenheid kreeg om een aantal rake stoten te incasseren.

Het gevecht tussen de twee roddelkoningen ging er vanaf de eerste bel bijzonder aan toe. Schouten zocht direct de aanval op met stoten waar menig professioneel bokser zich waarschijnlijk van achter de oren zou krabben. Hij leek hier en daar wat van boven naar beneden te slaan. De scheidsrechter legde het spel even stil om uit te leggen dat dat niet de bedoeling was, waarna Goossens zich omdraaide in de richting van het publiek. Ook dat was niet de bedoeling, zo vertelde de scheidsrechter hem.

'Dat is wat er gebeurde'

In de tweede ronde leek Schouten het wat zwaarder te krijgen, terwijl Goossen juist meer op stoom kwam. De conditie leek de Roddelpraat-presentator op te spelen. Ondertussen werd Goossens gesteund door het publiek, dat zich massaal achter de mediadeskundige van RTL Boulevard schaarde, zo viel te horen aan de woorden "Robbie, Robbie."

"Ik had verwacht dat Dennis zou gaan maaien, én dat is wat er gebeurde. Mijn trainer zei dat ik daar niet in mee moest gaan, maar dat is best lastig als er zoveel mensen staan te juichen", reageerde Goossens na afloop. Presentator Fernando Halman merkte op dat de mediadeskundige van RTL Boulevard er na deze avond veel vrienden en volgers op Instagram bij heeft gekregen.

€25.000,-

Tijdens een eerder persmoment van Boxing Influencers vertelde Goossens dat Wilfred Genee hem 25.000 euro zou geven als hij Schouten 'in elkaar slaat'. Daar kwam hij daags voor het gevecht in gesprek met deze site echter op terug. "Het is helaas niet waar", vertelde de mediadeskundige van RTL Boulevard. "Er komt geen geldbedrag uit de handen van Wilfred Genee."

Hoewel het een grap bleek, heeft Goossens toch geprobeerd om Genee zover te krijgen: "We hebben geprobeerd Wilfred te bereiken om die 25.000 euro alsnog veilig te stellen, maar hij zag mijn nummer op zijn telefoon en dacht: die gaan we even niet opnemen."