Michael Boapeah is 'Koning van Den Haag' na waanzinnig gevecht op Glory 92

Michael Boapeah is de 'Koning van Den Haag' in het middengewicht bij Glory. Zaterdagavond won de vechter die uitkomt onder de vlag van Ghana van Serkan Ozcaglayan in Rotterdam Ahoy. Hij maakte zijn woorden die hij tegenover Sportnieuws.nl sprak niet helemaal waar, maar hij is wel weer de contender in zijn gewichtsklasse.

"Als hij niet uitkijkt, dan denk ik dat ik hem in de tweede ronde neerhaal", waarschuwde Boapeah zijn tegenstander vooraf. Dat kwam niet helemaal uit. Het gevecht tussen de Ghanees en Turk Ozcaglayan ging de volledige drie rondes, al was Boapeah werd door de jury gekroond als unanimous winner. "Ik ga sowieso voor de winst", zei hij ook nog tegen deze site, dat kwam wel uit.

Koning van Den Haag

Ik wil iedereen bedanken die hier voor me was. Ik weet dat iedereen voor dit gevecht kwam", zei Ozcaglayan na afloop. "Vechtsport kent winnaars en verliezers. Ik wil Michael feliciteren, hij heeft er hard voor getraind. Vandaag was zijn dag. Ik zat goed in het gevecht, was lekker aan het knokken, maar hij deed iets meer. Terecht gewonnen dus", analyseerde hij.

"Er is geen loser in deze sport", counterde Boapeah. "Vorig jaar verloor ik de gordel en zat ik diep. Ik wil iedereen bedanken, want jullie hebben geholpen dat ik er weer bovenop kwam. Ik ben er nog niet, maar ik wórd wereldkampioen middengewicht. Geloof me", schreeuwde hij. "Ik wist dat ik ging winnen", zei hij na afloop bij Videoland. En zo geschiedde.