Michael Boapeah slijpt de messen richting Glory 92: 'Als Serkan Ozcaglayan niet uitkijkt, haal ik hem in de tweede ronde neer'

Michael Boapeah staat zaterdag 18 mei in de ring tijdens Glory 92. Sportnieuws.nl sprak hem voor een van zijn trainingen. Hoe ziet de kickbokser, die vol vertrouwen is, zijn partij eindigen?

De Hagenees wacht een bijzonder gevecht in Rotterdam. Hij neemt het namelijk op tegen Serkan Ozcaglayan, die ook uit Den Haag komt. Een echt duel der Hagenezen dus. Al geeft Boapeah toe dat Tarik Khbabez de echte grootste kickbokser uit Den Haag is. Het duel tussen Boapeah en Ozcaglayan is desondanks bijzonder. "Wij zijn beide twee jongens uit de 85-kilogramdivisie en komen allebei uit Den Haag, dus het is meer de vraag wie de King van Den Haag is in onze gewichtsklasse."

Bekijk hieronder het volledige interview

Emotie en rivaliteit is vaak een brandstof om goed te vechten. Bij Boapeah is dat niet het geval, zegt hij zelf. "Ik wil niet zeggen dat ik het per se nodig heb want ik weet dat de tegenstander mijn kop eraf wil halen, dat is voor mij al genoeg brandstof."

Dit is de fightcard van Glory 92 in Rotterdam: 'Wie wordt de koning van Den Haag?' Glory heeft de kickboksers bekendgemaakt die het tegen elkaar gaan opnemen tijdens Glory 92 in Rotterdam. Een opvallend gevecht is die tussen twee Hagenezen en daar heeft Glory zelfs al een teaser van gemaakt.

Geweldige sfeer

Boapeah verwacht een geweldige sfeer in Rotterdam. Hij weet zeker dat er veel mensen voor hem komen kijken. "Ik geef het publiek sowieso een showtje. Ik denk dat het een knalpartij wordt en het publiek de winnaar is. Je kan niet minder van mij verwachten hè."

Hij durft ook nog een voorspelling te wagen en schuift zichzelf naar voren als favoriet ten opzichte van Serkan Ozcaglayan "Als hij niet uitkijkt, dan denk ik dat ik hem in de tweede ronde neerhaal. Ik ga sowieso voor de winst."