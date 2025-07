De Brabantse MMA-vechter Reinier de Ridder (34) maakt reuzensprongen bij de bond UFC. Zaterdag versloeg hij oud-kampioen Robert Whittaker. Nu moet RDR afwachten wie zijn volgende tegenstander wordt. En dat mag van hem nog wel even duren.

De Ridder is weer dichter bij een titelgevecht in de Ultimate Fighting Championship (UFC) gekomen. De 34-jarige vechtsporter uit Breda heeft ook zijn vierde wedstrijd in de grootste mixed-martial-artsorganisatie van de wereld gewonnen.

Hij versloeg de Australiër Robert Whittaker, de voormalige kampioen in de klasse tot 84 kilogram. De jury wees de 'Dutch Knight' na vijf ronden als winnaar aan in een met 18.000 toeschouwers uitverkochte Etihad Arena in Abu Dhabi.

'Ben ik nog knap?'

Bij Eurosport zei de Dutch Knight: "Het gaat wel aardig. Ben ik nog knap of kan ik niet meer over straat?" Daarmee verwees hij naar zijn wonden en de witte pleister boven zijn linkeroog. "Ik heb nog geen tijd gehad om het allemaal te verwerken. Maar Whittaker is de taaiste klootzak die ik ooit gezien heb. Ik ben iets te vaak tegen zijn rechter aangelopen. Wat een partij, Jezus."

Toen kwam de vraag wanneer hij weer in actie moet komen. "Normaal bellen ze over twee dagen weer, maar ik hoop dat ze de telefoon even laten liggen", zei De Ridder over de UFC. "Ik wil op het strand liggen, bbq eten, met de kinderen spelen. Dan mogen ze over een paar weken bellen en dan ga ik erover nadenken."

Het gevecht

Whittaker was de betere staande bokser in de octagon. De Ridder probeerde zijn tegenstander in een grondgevecht te slopen. "Ik had gehoopt dat ik hem al in de eerste ronde zou verslaan", zei de oud-judoka vlak na zijn zege. "Maar hij was zo sterk. Het was niet makkelijk voor me. Maar ik wil nu meer."

Titel

De Ridder tekende tien maanden geleden bij de UFC. Vervolgens won hij overtuigend van Gerald Meerschaert, Kevin Holland en de talentvolle Bo Nickal. De Brabander hoopt nu op de titel in het middengewicht (-84 kg). Op 16 augustus vechten kampioen Dricus du Plessis uit Zuid-Afrika en de Rus Khamzat Chimaev om de titel in het middengewicht.

De Ridder hoopt dat hij de winnaar van dit duel mag uitdagen. Dat gevecht zou zomaar eens plaats kunnen vinden in het Witte Huis, aldus het ANP. Want de Amerikaanse president Donald Trump is een groot fan van de UFC. De Ridder vocht zaterdag voor het eerst een hoofdpartij in een gala van de UFC. De tweevoudig winnaar van een zilveren plak op het EK Braziliaans Jiu Jitsu woont inmiddels in Florida, waar hij in de sportschool van Henri Hooft met veel topvechters kan sparren.