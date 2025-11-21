Rico Verhoeven zorgde voor een enorme schok in de kickbokswereld. De 36-jarige vechter besloot zijn wereldtitel zwaargewicht bij Glory in te leveren. 'Hoe nu verder?', is een veel gehoorde vraag. Zelf blijft Verhoeven mysterieus, maar zijn naam wordt genoemd bij een grote vechtsportorganisatie.

"Na meer dan twaalf jaar, vijftien titelgevechten en ontelbaar veel onvergetelijke avonden heb ik besloten mijn wereldtitel bij Glory vacant te stellen", liet Verhoeven via Instagram weten. "Aan alle fans die deel hebben gemaakt van deze ongelooflijke reis.... Bedankt voor de herinneringen, de energie en het respect. Het is geen afscheid, het is een tot ziens."

Bij de 538 Ochtendshow werd Verhoeven geconfronteerd met het feit dat hij 4418 dagen wereldkampioen zwaargewicht was bij Glory. "Crazy. Nu je het zegt krijg ik gewoon kippenvel. Het was van jongs af aan mijn levensdroom om wereldkampioen kickboksen te worden. En nu is dan dat hoofdstuk afgesloten..."

In gesprek met UFC

Dus is het tijd om een nieuwe pagina om te slaan. "Ik kan nog niet al te veel verklappen, maar ben nog wel in gesprek met verschillende partijen. Je gaat me nog zeker wel op de grote podia zien, alleen welke blijft nog even een verrassing", was Verhoeven mysterieus.

Bij de NOS liet de voormalig wereldkampioen al iets meer los. "De UFC is één van de partijen waar we mee in gesprek zijn. Het is een mooie sport, die nu op mijn pad kan komen." Zelf heeft Verhoeven wel vertrouwen in zijn kwaliteiten als MMA'er. "Ik ben in die sport Nederlands kampioen geweest bij de amateurs en de profs. Ik weet dus waar ik mee te dealen heb."

Verhoeven meer dan welkom

De Nederlandse MMA'er Jarno Errens, die zelf vier keer actief was in de UFC, heeft wel vertrouwen in Verhoevens kwaliteiten. Volgens de Limburger zou The King of Kickboxing een enorme toevoeging zijn. "Rico is een topnaam. Dit maakt de Nederlandse MMA-scene meteen een stuk groter."

"Rico is supercommercieel. Als hij een vechtsport beoefent die niet commercieel is, dan wordt dat het. Dat is wat deze sport nodig heeft."