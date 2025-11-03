Remy Bonjasky zou niet onwelwillend staan tegenover een leidinggevende functie bij Glory. De voormalig topvechter uit regelmatig kritiek op de organisatie en is van mening dat hij een frisse wind kan laten waaien binnen de organisatie.

Er is al langere tijd kritiek op de huidige koers van Glory. De organisatie zou volgens velen het 'vuur kwijt zijn'. De evenementen weten steeds minder vaak de grote zalen uit te verkopen en ook is er weinig variatie in kampioenen van de verschillende gewichtsklasses. Ook Bonjasky is één van de oud-vechters die veel kritiek heeft op de koers van Glory. Zo liet hij al eerder weten dat hij de organisatie een 'gebrek aan communicatie' verwijt.

'Waarom niet?'

Vanuit de vechtsportwereld rijst steeds meer de vraag of de iconen van de sport geen rol bij Glory moeten krijgen. Zo schoof bijvoorbeeld Theodor Kristoff verslaggever voor Warrior Code International Bonjasky en Peter Aerts naar voren voor een functie binnen de organisatie. Eerstgenoemde reageerde op het LFL-evenement in Amsterdam zondag op die suggestie.

"Waarom niet? Wat Glory nu doet, werkt niet voor de Nederlandse fans. Dat zou ik graag anders zien", zo vertelde Bonjasky tegenover Vechtsport Info. De oud-K1-kampioen werd onlangs al uitgeroepen tot Glory-ambassadeur samen met zijn voormalig collega Semmy Schilt. De organisatie probeerde onlangs nog meer relevantie toe te voegen door twee bekende zwaargewichten terug te brengen. Ismael Lazaar en Errol Zimmerman zullen in december terugkeren in de Glory-ring en laatstgenoemde sprak al uit dat hij Rico Verhoeven weer wil uitdagen. Zimmerman is de laatste die de huidige kampioen knockout wist te slaan.

Bonjasky is zich na zijn vechtsportcarrière op verschillende dingen gaan richten. Zo is hij regelmatig op tv te zien als analist bij Glory en deed hij mee aan verschillende programma's als Expeditie Robinson, Moordfeest en is hij sinds zondag te zien in het Zwaard van Damocles. Ook heeft Bonjasky een eigen sportschool in Almere, de Bonjasky Academy. Daar richt hij zich in het lesgeven op meerdere vechtsporten als kickboksen en Mixed Martial Arts.