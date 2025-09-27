Bokser Gradus Kraus (24) uit Oss is werkelijk niet te stuiten. Zaterdag versloeg het cruisergewicht in Sheffield de Zuid-Afrikaan Scott Forrest. Het was alweer zijn achtste gevecht binnen één jaar. En zijn achtste zege.

Gradus Kraus, zoon van kickboksicoon Albert Kraus, was bij zijn zeven vorige partijen snel klaar. Telkens draaide het uit op een knock out. Wat dat betreft verdient Forrest een compliment: alle rondes werd uitgebokst. Uiteindelijk besloot de jury dat Kraus de meeste en de impactvolste klappen had uitgedeeld. De uitslag was 60-54 in Nederlands voordeel.

Schade

Kraus wordt door veel insiders gezien als een toekomstig kampioen. Om in aanmerking te komen voor titelgevechten, zal Karus eerst zijn weg moeten banen door het internationale boksen. Zijn gretigheid blijkt uit het enorme tempo waarmee hij zijn gevechten plant. In oktober 2024 had hij zijn eerste partij, nu zijn we acht zeges verder.

"Ik loop weinig schade op en ben vaak snel klaar", zegt hij tegen de NOS. "Als je een zwaardere pot hebt gehad, moet je je lichaam meer rust geven. Maar te lang rust is ook weer niet goed. Na een vakantie ben ik nu weer twee keer per dag in de sportschool te vinden. Het is mijn verslaving."

Giana

Ook in Sheffield betrad hij de arena met zijn 4-jarige dochter Giana. Ze voerden zoals altijd samen een dansje op, beiden gehuld in gele kleding. Kraus zegt dit over hun ritueel: "Dat is ooit begonnen doordat ik tegen haar heb gezegd: als papa deze wedstrijd wint, dan doen we samen een dansje. Dat filmpje werd 40 miljoen keer bekeken. Toen kwamen we op het idee om dansend op te komen, zij houdt namelijk van dansen en ik ook."

Kampioen

Kraus wordt gesteund door Peter Fury,vader van bokslegende Tyson Fury. Samen stippelen ze een pad naar titels uit." Het is nu nog niet realistisch, maar misschien is dat over een half jaar of een jaar wel anders", zegt Kraus.