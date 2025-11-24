Het vertrek van Rico Verhoeven bij Glory zorgde direct voor veel speculaties. Zo werd 's werelds dominantste kickbokser al gelinkt aan een stap richting MMA en dan specifiek de UFC. De Nederlandse UFC-legende Bas Rutten volgt de ontwikkelingen op de voet en ziet een scenario waarin Rico niet alleen kan overstappen, maar ook daadwerkelijk kan meedraaien in de zwaarste divisie ter wereld.

Verhoeven maakte vorige week bekend dat hij na een dominante periode als kampioen zijn titel inlevert bij Glory en zijn contract heeft laten ontbinden. Voor Rutten staat de status van Verhoeven buiten kijf. "Rico is een kickboxing icon. Hij won de wereldtitel en heeft hem 14 keer verdedigd. Wie heeft dat meer gedaan? Niet te geloven."

Volgens Rutten staat Verhoeven nog altijd op een uitzonderlijk niveau. "Op dit moment geloof ik dat hij zijn laatste 22 partijen ongeslagen is. Dat was hetzelfde met mij, maar ik ben met pensioen en Rico is nog steeds in super shape dus die gaat dat zwaar verbreken." Rutten werd in 1998 op UFC 20 de eerste in Nederland geboren UFC-kampioen toen hij de titel in het zwaargewicht pakte.

MMA-stap voor Verhoeven

Via verschillende Amerikaanse media kwam al naar buiten dat Verhoeven in gesprek zou zijn met de UFC over een stap naar MMA. Als Rutten met dat nieuws wordt geconfronteerd heeft hij daar direct een idee bij. "N ou, als dat waar is, Rico kennende (en hij is slim) is hij daar al lang voor aan het trainen. Ik zou alleen maar grondvechten en dan zou hij het wel eens heel erg goed kunnen doen", vertelt Rutten tegenover deze site over de kwaliteiten van Verhoeven. De verwachting is dus dat hij op de grond nog wat zal moeten verbeteren, aangezien hij deze capaciteiten niet nodig had in het kickboksen.

Ook fysiek denkt Rutten dat er geen bezwaar is voor een overstap van Verhoeven naar de UFC. " Hij is 36 jaar oud maar geeft helemaal geen ‘teken’ dat hij geblesseerd is of andere problemen heeft. Zijn hersenen werken ook nog goed, hij is een beest!"

Vervolgens zegt Rutten dat hij in Francis Ngannou wel een mooie volgende tegenstander ziet voor Verhoeven. De krachtpatser uit Kameroen vertrok echter in 2023 bij de UFC en tekende bij de PFL. Daar staat hij al twee jaar onder contract, maar vocht hij alleen nog maar bokspartijen en één MMA-partij.

Hoe ver kan Verhoeven komen in de UFC?