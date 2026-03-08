Reinier de Ridder heeft in de nacht van zaterdag op zondag een flinke tik gekregen in zijn jacht op een titelgevecht in de UFC. Tijdens UFC 326 in Las Vegas bleek de Braziliaan Caio Borralho na drie rondes duidelijk te sterk voor de Nederlandse vechter. Daardoor lijkt een gevecht om de belt in de middengewichtdivisie voorlopig weer ver weg voor De Ridder.

Met Borralho trof De Ridder meteen een van de gevaarlijkste namen uit de divisie. De Braziliaan, al jaren gezien als een serieuze titelkandidaat in de klasse tot 84 kilogram, begon agressief aan het gevecht en voerde vanaf de eerste minuut de druk op. De Nederlander moest direct achteruit en had zichtbaar moeite met het tempo van zijn tegenstander.

Reinier de Ridder komt niet in zijn kracht

Vooral in het staande gevecht kwam De Ridder tekort. Borralho landde meerdere snelle combinaties van stoten en trappen, terwijl de Nederlander nauwelijks antwoord had. Pogingen om het duel naar zich toe te trekken door hem naar de grond te brengen mislukten telkens, omdat de Braziliaan zich daar goed op had voorbereid en de takedowns wist te voorkomen.

In de tweede ronde leek De Ridder iets beter in de wedstrijd te komen, mede doordat Borralho wat meer op zijn energie lette. Toch bleef het initiatief grotendeels bij de Braziliaan, die ook in de derde ronde de controle hield en De Ridder weinig ruimte gaf om in het gevecht te komen.

Pijnlijke nederlaag

Na drie rondes was de beslissing van de jury dan ook duidelijk. Alle drie de juryleden gaven de partij met 30-27 aan Borralho, die daarmee een overtuigende overwinning boekte en zijn positie in de middengewichtdivisie verstevigde.

Na afloop liet de Braziliaan meteen van zich horen. Borralho sprak openlijk zijn titelambities uit en riep voormalig kampioen Dricus du Plessis uit voor een volgend gevecht. "Ik ben hier om kampioen te worden", zei hij na zijn dominante optreden in Las Vegas.

Titelgevecht uit zicht

Voor De Ridder betekent de nederlaag opnieuw een tegenvaller op weg naar de top van de divisie. De 35-jarige vechter uit Breda was juist bezig aan een comeback nadat zijn lichaam vorig jaar alarm sloeg door overtraining. Een titelgevecht leek weer voorzichtig in beeld, maar na deze nederlaag zal De Ridder eerst opnieuw moeten bouwen voordat hij weer kan denken aan een aanval op de belt.