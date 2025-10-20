Reinier de Ridder heeft via Instagram voor het eerst gereageerd op zijn nederlaag tegen Brendan Allen. De Nederlander ging voor het eerst onderuit in vijf partijen in de UFC en hij onthult dat hij om een heftige reden moest opgeven.

De Ridder vocht zondagochtend Nederlandse tijd zijn vijfde partij in de UFC. De Nederlander rekende in de afgelopen elf maanden al af met Gerald Meerschaert, Kevin Holland, Bo Nickal en Robert Whittaker. In eerste instantie zou hij tegen Anthony 'Fluffy' Hernandez vechten voor zijn vijfde partij, maar de Mexicaan raakte geblesseerd en werd vervangen door Allen. Het doel voor De Ridder bleef echter hetzelfde. Een overwinning zou hem één van de grootste kanshebbers maken op een titelgevecht tegen kampioen Khamzat Chimaev.

Allen bleek echter een brug te ver voor De Ridder. De Nederlander bleef in de eerste rondes goed overeind, maar in ronde drie en vier werd hij zwaar gedomineerd. In de rust tussen ronde vier en vijf zat De Ridder compleet stuk en kon hij bijna niet meer praten. Zijn team besloot daarop om de figuurlijke handdoek in de ring te gooien en het gevecht op te geven. De zege was daardoor voor Allen en De Ridder droop af met zijn eerste nederlaag in de UFC.

Gruwelijke reden achter opgave

Via X laat De Ridder nu voor het eerst van zich horen. Volgens de Bredanaar waren er meerdere factoren niet in zijn voordeel, waardoor hij alles behalve fit zijn partij vocht. "Ik voel me verschrikkelijk door de nederlaag. Ik vocht tegen een buikvirus de gehele week, kon bijna niet overeind staan en brak ook nog eens mijn hand in ronde één. Dat maakt het lastig om te vechten. Ik heb alles gegeven wat ik had", deelt De Ridder de gruwelijke details van de opening van zijn gevecht.

De Ridder weigert echter bij de pakken neer te gaan zitten. In hetzelfde bericht op X daagt hij alweer een nieuwe tegenstander uit. "Sean Strickland, ik kom voor die middelgewichttitel. Laten we dit doen!" Strickland is op dit moment de nummer drie van de middelgewichtrankings. Een partij met de Amerikaan kan er pas in 2026 komen, aangezien hij tot januari een schorsing uitzit voor een fysieke confrontatie na een gevecht van zijn teamgenoot. De Ridder besloot Strickland ook al uit te dagen na zijn overwinning op Nickal eerder dit jaar.