Oleksandr Usyk heeft zaterdag zijn wereldtitel verdedigd tegen Rico Verhoeven. Na afloop sprak de Oekraïner over de situatie in zijn land. Vanwege de oorlog. Hij kreeg voor de partij een angstig bericht van zijn dochter.

Usyk won het gevecht van Verhoeven op technische knock-out in elf ronden. Daarvoor was de Nederlander de bovenliggende partij. Toch wist de bokskampioen zijn titel te verdedigen. Hij droeg het gevecht op aan de mensen in Okraïne.

"Mijn mensen zitten in schuilkelders", zei hij na afloop van het gevecht bij DAZN. "Mijn familie en mijn dochter ook. Ze stuurde me een bericht. 'Papa, ik hou van je. Je gaat winnen. Ik ben bang.' O mijn god", brengt Usyk uit.

Vervolgens bedankt hij Verhoeven, zijn team en zijn vrouw. "Ik hou van jou", richt hij zich tot haar. "Ik wil dit gevecht opdragen aan de mensen in Oekraïne en de Oekraïense soldaten", besluit hij.

Knuffel

Ter ere van zijn dochter draagt Usyk altijd een knuffel bij zich. Die is van zijn dochter Yelizaveta. Zij wilde haar vader een beschermer meegeven als hij een reis zou maken voor een wedstrijd. Dat werd een knuffel van Eeyore, de oude grijze ezel uit de films en series van Winnie the Pooh. Yelizaveta heeft de knuffel Liolia genoemd en het beestje is er nu altijd bij gedurende de gevechten van Usyk.

Wereldtitels

Usyk is de beste bokser van de eeuw. Hij is na 25 wedstrijden en zestien knock-outs nog steeds ongeslagen en wereldkampioen van drie bonden. De 39-jarige Usyk verdedigt de titels bij boksbonden WBA, WBC en IBF. Toch stond er zaterdag maar één titel op het spel: die van WBC.

Toch was er nog iets om te winnen: De WBC heeft namelijk een kampioensketting gemaakt die pas twee keer eerder is uitgedeeld. Daar zit een flinke waarde aan: 40.000 dollar.

