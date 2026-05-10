Een gevecht om je vingers bij af te likken: Sean Strickland tegen de ongeslagen Khamzat Chimaev. De voormalig trainingspartners die de afgelopen twee jaar verwikkeld raakten in een bittere vete, stonden zaterdagnacht tegenover elkaar in de hoofdpartij van UFC 328 in Newark. Wat volgde overtrof alle verwachtingen.

De verwachtingen waren torenhoog nadat in aanloop naar het gevecht meer dan genoeg olie op het vuur werd gegooid. Bij de persconferentie eerder deze week had Chimaev Strickland letterlijk geschopt tijdens de face-off, terwijl de Tsjetsjeense vechter had gezworen hem te "vermoorden". Maar eenmaal in de Octagon ging het er verrassend sportief aan toe. De twee kemphanen gaven elkaars zelf een box met de handschoenen, tot verbazing van het publiek.

Ware thriller

Chimaev begon dominant. De ongeslagen kampioen werkte Strickland in de eerste ronde vrijwel direct naar de grond en controleerde hem met zijn worsteltechniek. Strickland bleef echter ijzig kalm en verdedigde zijn takedownpogingen vakkundig. In de tweede ronde sloeg de wedstrijd om: Strickland stopte twee pogingen van Chimaev om het gevecht naar de grond te brengen en begon zijn jab te laten werken. De kampioen waas zichtbaar vermoeid.

De derde, vierde en vijfde ronde waren een ware oorlog, tot genot van de fans. Beide mannen deelden zware klappen uit, hun gezichten besmeurd met bloed. Chimaev probeerde in de slotronde terug te keren naar het gevecht op de grond, maar een uitgeputte Strickland stond zijn mannetje. Na 25 minuten moesten de judges beslissen.

i Khamzat Chimaev bracht flinke schade toe aan de neus van Sean Strickland.

Sean Strickland zorgt voor ongekende stunt

De uitslag was een split decision: één judge zag Chimaev winnen met 48-47, maar de andere twee gaven beiden 48-47 aan Strickland. De Amerikaan had 133 significante slagen geland tegenover 98 van Chimaev.

Na afloop was Strickland zichtbaar geëmotioneerd. "Ik wil me verontschuldigen bij mijn Amerikaanse fans, mijn moslimfans en christelijke fans. Ik ben te ver gegaan, ik geef het toe. Ik respecteer jullie allemaal,", zei hij tegen interviewer Joe Rogan. Met de zege pakt Strickland voor de tweede keer de middlegewichttitel in de UFC. Daarmee kwam er een einde aan de ongeslagen status van Chimaev, die velen beschouwden als de meest dominante vechter in de sport.

UFC 328

In de co-main event verdedigde de pas 22-jarige Joshua Van zijn vlieggewichttitel tegen de Japanner Tatsuro Taira. Van moest vroeg in de partij uit de problemen zien te komen op de grond, maar domineerde daarna op de vuisten en stopte zijn tegenstander in de vijfde ronde. Verder waren er overwinningen voor Alexander Volkov, Sean Brady en King Green op de main card.

