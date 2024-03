Opnieuw rel rondom Glory-gevecht: 'Donegi Abena eist dat Tarik Khbabez alsnog gediskwalificeerd wordt'

Niet alleen het achtmanstoernooi van Glory leverde een rel op door het incident tussen Jamal Ben Saddik en Rico Verhoeven, maar ook het titelgevecht tussen Donegi Abena en Tarik Khbabez zorgde voor de nodige discussie. Khbabez pakte de titel af van Abena, maar die is het daar duidelijk niet mee eens.

De partij was vooraf al erg pikant, want bij een crossfire in aanloop naar het gevecht liep het tussen beide al uit de hand en moest de beveiliging zelfs ingrijpen om de twee uit elkaar te houden. Uiteindelijk bleken Khbabez en Abena enorm aan elkaar gewaagd, maar het was de Marokkaan, die op jonge leeftijd naar Nederland verhuisde, die uiteindelijk op split decision wist te winnen en daarmee de titel overnam.

Tot zover niets geks, maar Abena heeft zich na de partij nogal opgewonden om een moment waarop Maik Polanen, de coach van Khbabez, tijdens het gevecht de ring instapt. Abena schrijft op Instagram dat dit volgens niet mag: "Als iemand uit je hoek de ring instapt dan betekent dat directe diskwalificatie. Dat zijn de regels van Glory zelf."

Protest aangetekend

Polanen reageerde tegen Vechtsport.info dat hij het beter niet had kunnen doen: "De adrenaline en alles in aanloop naar het gevecht kwam er daar uit." De coach vertelde ook dat Abena volgens hem een aantal keren na trapte en een stoot uitdeelde nadat de scheidsrechter tussen de twee vechters was gekomen.

Saïd El Badoui, de coach van Abena, heeft inmiddels volgens Vechtsport.info aangegeven dat er een protest is aangetekend tegen de uitslag. Het is nog niet bekend of dit ook iets uit gaat halen.



Onderzoek Ben Saddik

De bond krijgt het daarmee nog druk, want eerder op de dag maakte Glory bekend dat het een onderzoek is gestart naar het incident tussen Ben Saddik en Verhoeven tijdens de Grand Prix. Ben Saddik was aanwezig als steun voor Nabil Khachab, die in de halve finale verloor van Verhoeven. Na afloop van het gevecht ontstond er chaos in de ring waarbij Ben Saddik een trap probeerde uit te delen aan de Nederlander.