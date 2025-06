Bokser Jake Paul, de vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, vecht zaterdag tegen Julio César Chávez Jr. Alhoewel Paul 11 jaar jonger is (28 versus 39) dan de Mexicaan, lijkt dit zijn zwaarste gevecht te worden sinds zijn nederlaag tegen Tommy Fury in 2023.

Voordat het gevecht in Californië van start kan gaan, moesten de vechtjassen vrijdag de weging ondergaan. De Engelse krant Daily Mail sprak Paul onder meer over de noodzaak om nog wat af te vallen. Dat was geen eitje, geeft Paul aan. Hij weegt zo'n 90 kilo en valt in de categorie cruisergewicht.

Hongerig

"Ik, ben letterlijk hongerig", zo vertelt Paul, die zichzelf een zwaar dieet liet ondergaan. "Ik moet nog een kilo of twee afvallen, maar ik heb meer energie dan ooit. Maar vergis je niet: afvallen vereist enorm veel discipline. Je moet allerlei verleidingen negeren. Het is een zware opgave, maar eerlijk gezegd is dat ook wel weer leuk."

"Als je er op die manier over denkt, als een goede uitdaging, dan kan je het redden. Het enige deel dat echt klote is, dat is als je nog een paar pond te gaan hebt en in de sauna zit. Het lijkt dan wel alsof ik doodga. Het lijkt alsof je in de woestijn bent en wanhopig zoekt naar water. Ken je van die films waarin mensen doodgaan van de honger? Dat is echt extreem heftig. Nou, zo voelt het."

Imagineren

Paul maakt vol overtuiging gebruik van een mentale techniek die door oud-voetbaltrainer Louis van Gaal werd aangeduid als 'imagineren'. Dat houdt in dat je in details je inbeeldt hoe je een bepaalde taak gaat uitvoeren en hoe je de wedstrijd zal beleven.

"Ik zit in gedachten in de hoek van de ring", zegt Paul. "Ik neem het hele proces door. Ik let op alles: mijn ademhaling, meditatie, visualiteit. Het kan behoorlijk intens zijn. Ik hou van manifesteren. Ik denk aan het resultaat dat ik wil behalen, ik zie mezelf mijn plan uitvoeren."

Imago

Hij beseft dat er een bepaald imago aan hem kleeft. 'The Problem Child', de Amerikaan met de grote bek, de aandachtstrekker. Maar hij is nu ook op een leeftijd gekomen dat hij dat een beetje achter zich wil laten.

"Begrijp me niet verkeerd, ik vind het soms nog wel grappig om de eikel uit te hangen. Maar inmiddels weten mensen ook wel dat ik een bepaalde rol aannam, omdat drama goed is voor de ticketverkoop."