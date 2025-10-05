Roy Meyer heeft vechtsportlegende Melvin Manhoef verslagen bij Boxing Influencers. Het gevecht eindigde in een teleurstelling. Nadat Meyer Manhoef twee keer naar het canvas had gewerkt, vielen de twee over elkaar heen, waarna Manhoef geblesseerd op het canvas bleef liggen.

In de eerste ronde van het gevecht liet Meyer direct blijken niet te vrezen voor de vechtsportlegende. Hij zocht direct de aanval op en dat bleek al gauw genoeg voor een knock-down. Manhoef had het duidelijk zwaar met de voormalig olympisch judoka. Al gauw volgde de tweede knock-down, maar Manhoef liet zich niet kennen en vocht de eerste ronde uit

Geblesseerd

In de tweede ronde kwam het gevecht op een vervelende manier ten einde. Manhoef bukte voor een stoot van Meyer, maar kwam ten val, waarna Meyer over hem heen viel. Manhoef raakte daardoor geblesseerd aan zijn been, waarna de massale zaal leegstroomde, wetende dat het gevecht voorbij was.

Hoewel Meyer baalt van het teleurstellende einde, is hij trots op zijn winst. "Ik voel me als een kind in een snoepwinkel", laat hij weten in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik ben bekend van het judo, maar straks zal ik een wereldgigant worden. Geloof me dit is niet het laatste wat je van mij gehoord hebt."

'Waar ben ik aan begonnen?'

De overstap van judo naar boksen omschrijft Meyer als "heerlijk", al voelde dat niet van meet af aan zo voor de voormalig olympisch atleet. "De eerste trainingen dacht ik bij mezelf: Roy, waar ben ik aan begonnen? Judo en boksen zijn echt twee werelden van verschil. Bij judo ben je heel fysiek in je lichaam aan het knijpen en bij boksen is het vooral conditie in hart en longen, dus ik wist niet wat ik meemaakte. Maar ik heb een missie. Ik word steeds beter en beter en heb nog lang niet mijn top bereikt."

Allebei eerder op knock-out gewonnen

In december stond Meyer al eerder in de ring bij Boxing Influencers. De voormalig judoka zou het eigenlijk opnemen tegen de Ierse tattoo-artist Keith 'Bluntforce' Burke, maar die zei af. Uiteindelijk nam hij het op tegen Nick Nack Pattiwhack, waarvan hij won op knock-out.

Manhoef nam het tijdens de vorige editie van Boxing Influencers op tegen realityster Dave Roelvink. De vechtsport legende had slechts twee rondes nodig om te winnen op basis van een technische knock-out. Manhoef trakteerde het publiek op drie knockdowns.

Niet bang

Meyer liet daags voor het gevecht in gesprek met deze site weten alles behalve te vrezen voor Manhoef als tegenstander. “Als ik een verzoek had kunnen indienen voor een wedstrijd, dan was dat tegen Melvin geweest. Van iedereen die meedoet aan Boxing Influencers is hij degene die de meeste dreiging vertegenwoordigt. Het is iemand die komt om te vechten, daar staat hij om bekend. Dat ben ik ook”, aldus de voormalig judoka.

“Ik wil niet alleen vechten om makkelijk te winnen”, ging hij verder. “Ik wil een uitdaging. Dat is om te kijken of ik het kan tegen iemand die zich al bewezen heeft. We zijn allebei zwaargewichten met grote armen. Dit is écht het leven voor mij.”