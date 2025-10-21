Rico Verhoeven zal voorlopig geen last meer hebben van Artem Vakhitov. De laatste tegenstander van de kickbokskampioen keert namelijk terug naar zijn oude gewichtsklasse. Glory zet hem na die overstap direct op de fight card voor de vechtavond in het GelreDome.

Vakhitov was jarenlang de wereldkampioen in de licht-zwaargewichtdivisie bij Glory. Vervolgens vertrok hij bij de kickboksorganisatie in de hoop om bij de UFC te gaan vechten. De Rus deed mee aan de Dana White’s Contender Series en won ook, maar kwam niet uit de contractonderhandelingen. Daarom keerde hij terug naar Glory en kreeg meteen een titelgevecht voor zijn kiezen.

Niet in de licht-zwaargewichtdivisie, maar bij de allerzwaarste vechters. En dat is nu net de categorie waar Verhoeven al jarenlang aan de macht is. De Nederlander won het gevecht overtuigend, waarna Vakhitov niet meer in actie kwam. In december mag hij voor het eerst weer aan de bak en dat doet hij in zijn vertrouwde gewichtsklasse.

Nederlands getint toernooi

Vakhitov doet op 13 december mee aan Collision 8 in het GelreDome. Daar staat een mini-toernooitje op het programma met vier licht-zwaargewichten. Naast de 34-jarige Rus zijn dat Michael Boapeah, Milos Cvjeticanin en Cem Caceres. Boapeah en Caceres hebben een Nederlandse achtergrond.

Zij zijn niet de hoofdact van de avond, want dat is Levi Rigters. De topvechter neemt het op tegen Antonio Plazibat. De Kroaat maakt dan na ruim twee jaar zijn comeback in de ring nadat hij in juni 2023 zijn arm brak in een gevecht tegen Tariq Osaro. De winnaar plaatst zich voor het finaletoernooi van de Last Heavyweight Standing.

Strijd met Rico Verhoeven

De vechter die dát toernooi wint, mag het in 2026 opnemen tegen Verhoeven in de strijd om de wereldtitel. The King of Kickboxing is al ruim tien jaar niet verslagen. De 36-jarige Verhoeven heeft meermaals aangegeven niet heel lang meer door te gaan met vechten, maar heeft wel als doel om als wereldkampioen met pensioen te gaan.