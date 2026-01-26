Glory-zwaargewicht Mory Kromah is al even bezig met zijn verbale oorlog richting Tariq Osaro, maar daar is nu een nieuwe deelnemer bijgekomen. De knokker heeft nu ook Last Heavyweight-standing deelnemer Errol Zimmerman tegen zich in het harnas gejaagd.

Op dit moment zitten er nog acht deelnemers in het Last Heavyweight Standing toernooi van Glory. De winnaar wordt de nieuwe zwaargewichtkampioen, nu de titel vacant is door het vertrek van Rico Verhoeven. Glory nodigde vier van de acht deelnemers uit voor een podcast: Ricardo Horta, Mory Kromah, Tariq Osaro en Errol Zimmerman. Daar ging het verbaal soms hard tegen hard en vooral Kromah hield zich niet in. Osaro en Zimmerman waren aan de overkant van de tafel zijn doelwitten.

Inmiddels is bekend dat Kromah en Osaro elkaar niet goed liggen. Eerstgenoemde zocht zijn collega al meermaals op na gevechten en bestookte hem met uitdagingen en beschuldigingen. Zo ook in de podcast van Glory. Osaro bleef echter rustig en reageerde kalm op de aantijgingen van Kromah. Vervolgens richtte laatstgenoemde zich tot Zimmerman, maar daar was de routinier absoluut niet van gediend.

'Neem je EHBO-kistje mee'

Kromah zei tegen Zimmerman dat hij 'de oude generatie' niet meer kan laten zien en doelde erop dat de routinier voorbij gestreefd is door de nieuwe generatie. Daar was de Bredanaar het absoluut niet mee eens. Zimmerman geeft aan dat hij de ring met zijn volle verstand instapt en dat hij nog altijd een van de beste vechters in de divisie is. Ook geeft de routinier aan dat hij meer knock-outs heeft dan Kromah en dat hij met bijvoorbeeld een Osaro een vermakelijkere partij neer kan zetten. Kromah is het daar niet mee eens.

Zimmerman vertelt dat Kromah eerder een vechter is 'die gaat rennen en springen' in de ring. Dat is dan weer tegen het zere been van Kromah. "Ik ren achter mijn tegenstanders aan broer. Ik kom je opeten." Daar reageert Zimmerman keihard op. "Neem je EHBO-kistje mee. Ze moeten jou gaan wakker schrikken, serieus." Het opvallende is dat Zimmerman en Kromah het in hun volgende partij niet eens tegen elkaar opnemen. Kromah vecht tegen Antonio Plazibat en kan in volgende rondes past tegen Zimmerman of Osaro komen

Antonio Plazibat

Het is echter nog maar de vraag of Plazibat begin 2026 wel de ring in zal stappen tijdens het Last Heavyweight Standing evenement. Volgens verschillende vechtsportmedia zou de Kroaat zich hebben afgemeld voor het toernooi. Zijn vervanger zou dan Michael Boapeah zijn voor het duel met Kromah. Glory heeft echter nog niets officieel bekend gemaakt.