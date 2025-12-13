Figuereido Landman heeft zijn rentree bij Glory wat extra glans gegeven met een snoeiharde knock-out. Hij had nog geen minuut nodig om Ismail Ouzgni keihard op zijn kaak te raken, waarna laatstgenoemde door zijn knieën zakte en het gevecht tussen de twee vroegtijdig ten einde kwam.

Beide kemphanen kennen elkaar van het televisieprogramma House of Glory (Videoland). Bij Glory Collision 8 stonden de twee tegenover elkaar om uit te maken wie de reservedeelnemer zou worden aan het weltergewichttoernooi.

Landman was tot zaterdag anderhalf jaar niet actief bij Glory, maar zat niet stil. De pas 20-jarige vechter kwam veelal in het buitenland in actie en maakte daar indruk door bijna al zijn partijen op knock-out te winnen. Een "kleine setback" noemde hij dat eerder in gesprek met Sportnieuws.nl.

Moeder

Landman haalde flink uit naar Ouzgni en raakte daarbij zijn kaak op pijnlijke wijze. Ouzgni zakte door zijn knieën en verging zichtbaar van de pijn. Hij maakte een soort kauwende bewegingen en liep mogelijk letsel op aan zijn kaak. Ondertussen maakte Landman een salto achterover in de ring om zijn overwinning te vieren. De 20-jarige was nog lang niet moe.

Voor Landman was dit gevecht een bijzonder primeur, want zijn moeder was voor het eerst aanwezig. "Dat gaf mijn power een extra lading", liet het jonge talent na afloop van de partij weten. In het tv-programma House Of Glory liet hij destijds nog weten door omstandigheden niet bij zijn ouders te wonen.

Reserveplek

Landman en Ouzgni vochten om een reserveplaats in het weltergewichttoernooi. Dat betekent dat Landman alleen nog in actie zal komen tijdens het toernooi indien een andere deelnemer onverhoopt uitvalt.

Toernooien

Naast het weltergewichttoernooi vindt er bij Glory Collision 8 ook een lichtzwaargewichttoernooi plaats. Bovendien zal na de laatste twee partijen van de avond duidelijk worden welke twee deelnemers een wildcard zullen ontvangen voor de finale van het zwaargewichttoernooi Last Heaveyweight Standing, dat afgelopen april van start ging. De kanshebbers zijn onder anderen de Kroaat Antonio Plazibat en Errol Zimmerman.