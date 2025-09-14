Het trieste nieuws is zondag naar buiten gekomen dat Ricky Hatton al op 46-jarige leeftijd is overleden. De voormalig wereldkampioen boksen wordt op sociale media geëerd door topvechters als Conor McGregor en Tyson Fury.

Het is nog onduidelijk hoe Hatton om het leven is gekomen. Hij werd zondag gevonden in zijn huis en volgens de politie in Manchester was er geen sprake van verdachte omstandigheden. The Hitman won meerdere wereldtitels in het lichtweltergewicht en één kampioenschap in het weltergewicht.

Hatton won 45 van zijn 48 gevechten. Zijn eerste nederlaag was tegen Floyd Mayweather in 2007. De Amerikaan zou later uitgroeien tot legende van de sport. Opvallend genoeg zou de Brit in december van dit jaar zijn comeback maken in het boksen in een officieel gevecht, tegen Eisa Al Dah (uit de Verenigde Arabische Emiraten).

Mentale problemen

Hatton gaf in het verleden meermaals aan met mentale problemen te kampen. De Britse bokslegende Tyson Fury heeft daar eerder ook last van gehad. De voormalig wereldkampioen bij de zwaargewichten eert Hatton op Instagram: 'Moge hij ruste in de vrede. Ik kan het niet geloven, zo jong.' Ook MMA-icoon Conor McGregor wijdde een post aan het overlijden: 'RIP Ricky Hatton.'

Manchester Derby

Bij de Manchester Derby tussen Manchester City en Manchester United werd er zondag een minuut van applaus gehouden ter nagedachtenis aan Hatton. 'Dit is dan wel de dag van de Manchester Derby, maar de stad wordt vandaag samengebracht door zijn overlijden', schreef een correspondent van de BBC. City-trainer Pep Guardiola had zichtbaar tranen in zijn ogen tijdens het eerbetoon aan Hatton, die een uitgesproken fan van de club was.

Hatton werd geboren in Stockport, wat vlak onder Manchester ligt. Op het moment van overlijden woonde hij in Hyde, wat rechts van de grote stad in Engeland ligt en nog onderdeel is van het graafschap 'Greater Manchester'.