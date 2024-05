Presentatrice Laura Woods verklaart afwezigheid bij Fury vs Usyk na bizar ongeluk: 'Ik heb geluk gehad'

In Riyad staat zaterdag de clash der clashes op het programma tussen Tyson Fury en Oleksandr Usyk. De twee kemphanen zagen door uiteenlopende redenen de twee eerdere gevechten uitgesteld worden, maar 18 mei stappen ze eindelijk de ring in. Boksfans die uitkeken naar presentatrice Laura Woods komen bedrogen uit.

De Britse moet het gevecht aan zich voorbij laten gaan door een bizar ongeluk op vakantie. Er gingen wilde verhalen rond van de oorzaak van haar absentie, dus liet ze via Instagram zelf maar de reden horen. "Ik heb afgelopen weekend een ongelukje gehad in een vakantiehuisje. Ik zwaaide een kussen en raakte een grote glazen lampenkap die aan het plafond boven me hing, mijn gezicht en armen verbrijzelde en sneed, maar gelukkig mijn oog miste", zette ze bij een reeks foto's op Instagram.

Vergelijkbaar met blessure Fury

De wond van de presentatrice van TNT doet een beetje denken aan die van Tyson Fury in februari, die om die reden af moest zeggen voor het gevecht. "Het was schokkend en ik ben verdrietig geweest", ging Woods verder. "Maar ik heb geluk gehad dat het niet erger was. Dus bedankt aan mijn wenkbrauw voor het opvangen van de klap."

Woods zegt ervan te balen dat ze niet bij het gevecht kan zijn, maar: "Ik wens het briljante TNT-boksteam het beste. Ben snel terug. Xx."

Fury vs Usyk

Fury tegen Usyk is een gevecht waar veel boksliefhebbers reikhalzend naar uitkijken. De 35-jarige Fury is titelhouder bij de WBC, terwijl de twee jaar oudere Usyk de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO verdedigt. Het grootste gedeelte van het prijzengeld gaat naar de Brit. Eén miljoen daarvan moet hij afstaan aan Oekraïne, dat in oorlog is met Rusland. Dat was een van de eisen van de Oekraïner Usyk om het gevecht te accepteren.

The Gypsy King of Usyk wordt de eerste bokser sinds Lennox Lewis in 2000 die alle bokstitels bij het zwaargewicht op zak heeft. Anthony Joshua, een andere Britse bokser, volgt het allemaal van een afstandje. Hij hoopt ooit tegen de winnaar van Fury tegen Usyk te staan. In aanloop naar de 'strijd der eeuwen' ging het er de afgelopen dagen al niet vriendelijk aan toe.