Kickbokser Rico Verhoeven verdedigt zaterdag voor de dertiende keer zijn wereldtitel zwaargewicht bij Glory. Dat doet hij bij de jubileumeditie in Rotterdam Ahoy tegen de Rus Artem Vakhitov. Hoe de avond ook afloopt voor Verhoeven, hij strijkt heel wat prijzengeld op.

"De bedoeling is om het vechten af te bouwen en steeds meer als acteur te gaan werken", vertelde Verhoeven in januari van dit jaar aan het Algemeen Dagblad. De onbetwiste wereldkampioen is inmiddels 36 jaar en heeft nog voor anderhalf jaar een contract bij Glory. Buiten het kickboksen is hij behoorlijk bedrijvig, als acteur, ondernemer en influencer. Kortom: inkomsten genoeg.

Prijzengeld Glory 100

Maar veruit het meeste geld verdient Verhoeven nog bij Glory. Hij is hét gezicht van de vechtsportorganisatie en wordt daar ook naar betaald. Verhoeven krijgt naar verluidt 200.000 euro voor reguliere gevechten. Maar tegen Vakhitov staat zijn titel op het spel, waardoor het prijzengeld stijgt. De Nederlandse kickbokser verdient een half miljoen euro, en daar komen nog bonussen bovenop. Kassa dus voor Verhoeven.

Dat geld kan Verhoeven ook goed gebruiken, want hij heeft heel wat zaken lopen. Vorig jaar vroeg de kickbokser zijn vriendin Naomy van Beem ten huwelijk. Die trouwdag gaat dus geld kosten. Verder is het koppel bezig met de renovatie van hun droomhuis, wat natuurlijk ook behoorlijk aantikt.

Zijn gevecht met Vakhitov is voorlopig zijn laatste ook nog niet. "Ik doe dit nog steeds met liefde en passie. Ik wil er een mooie show van maken. Ooit wil ik als wereldkampioen afscheid van deze mooie sport nemen", verzekerde Verhoeven vrijdag op de persconferentie.

Prijzengeld Last Heavyweight Standing

Verhoeven vs. Vakhitov is natuurlijk hét hoogtepunt in Ahoy, maar er wordt nog veel meer gevochten. Er staan nog drie titelgevechten op het programma, plus de zwaargewichten die over zijn gebleven in de Last Heavyweight Standing komen in actie. Onder anderen Jamal Ben Saddik en publiekslieveling Bahram Rajabzadeh doen dat ook niet gratis, voor hen lonkt een mooie bonus:

Gory 100

