Levi Rigters heeft indruk gemaakt op Glory 103. In een veelbesproken gevecht met Jamal Ben Saddik trok de Nederlander aan het langste eind. De manier waarop was indrukwekkend. En het levert Rigters ook een bult prijzengeld op.

Rigters en Ben Saddik waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. De twee waren botsten vrijdag bij de persconferentie al, een dag later was er opnieuw spektakel. Het was Rigters die in de derde en beslissende ronde werkelijk uit het niets met een spinning back kick kwam. Recht op de lever van Ben Saddik, die niets anders kon doen dan opgeven.

'Dit is de techniek waar ik van houd'

De interviewer van Glory was onder de indruk van Rigters' actie. "Je kreeg Rico Verhoeven neer met een spinning back fist en nu Jamal Ben Saddik met een spinning back kick. Neem ons mee door dat moment", wilde hij van Rigters weten. "Dat is de techniek waar ik van houd”, grijnsde de Nederlander. "We hebben hier dit kamp veel op getraind en het heeft gewerkt."

Hij noemde de overwinning "heel belangrijk". "Ik ben er een tijd tussenuit geweest, nadat ik het titelgevecht verloor", doelde hij op de nederlaag tegen Verhoeven van december vorig jaar. "Dus ik had deze overwinning nodig. Ik heb dit hele toernooi nodig. Ik moet het hele toernooi winnen. Dit is de kans om een nieuw titelgevecht te krijgen."

Prijzengeld Rigters op Glory 103

Dan moet Rigters in oktober eerst zien af te rekenen met de Rus Asadulla Nasipov. "Het wordt niet makkelijk, maar ik zal er klaar voor zijn", verzekerde Rigters, die zich door zijn knock-out verzekerde van een lekkere bonus.

In februari werd bekend dat Glory in samenwerking met RB Dubai een bonus pool tot leven riep van 550.000 dollar. Daartoe behoren 'indrukwekkende knock-outs en finishes', wat bij Rigters het geval was. Het totale prijzengeld van de Last Heavyweight Standing bedraagt meer dan 1 miljoen dollar. De exacte verdeling daarvan is niet bekend.