Reinier de Ridder liet zondagochtend Nederlandse tijd een grote kans liggen op een titelgevecht. De Nederlander ging in een slopende partij ten onder tegen Brendan Allen en dat heeft gevolgen voor zijn prijzengeld en zijn plek op de ranking.

In Canada vocht De Ridder voor een grote kans op een titelgevecht. Nassourdine Imavov won in september van Caio Borralho in Parijs en hij is daarmee de huidige nummer één uitdager. Bij een dominante prestatie of een finish van De Ridder tegen Allen, was de kans wel groot dat hij over Imavov heen zou wippen en de knokker uit Breda tegen kampioen Khamzat Chimaev zou mogen.

Die dominante prestatie of een finish zat er echter niet in voor De Ridder. In het begin van de partij leek hij geduldig op zoek te gaan naar de gaten in het plan van Allen, maar de Nederlander zakte steeds meer in. Allen werd per ronde sterker en domineerde De Ridder op de grond. Na ronde vier was het voor de Nederlander en zijn team genoeg. De Ridder zat compleet stuk en zijn team besloot om de handdoek in de ring te gooien en het gevecht te stoppen.

Prijzengeld

De nederlaag van De Ridder zorgt ook voor een forse hap uit het geld dat hij kreeg na zijn gevecht. Na zijn vorige overwinning tegen Robert Whittaker haalde hij het hoogste bedrag uit zijn loopbaan binnen met 300.000 dollar, omgerekend 257.000 euro. Het basissalaris van De Ridder ligt op 200.000 dollar, omgerekend 171.000 euro. Na zijn partij tegen Allen lijkt er bovenop dat basissalaris niet veel meer te komen. Zo kreeg de wedstrijd geen Fight of the Night Bonus, kreeg De Ridder vanzelfsprekend ook geen Performance of the Night Bonus en ook zijn winstpremie kan hij vergeten.

Ook Allen zijn salaris zal niet de lucht in zijn geschoten. Hij kreeg ook geen Performance of the Night en Fight of the Night, maar hij kon wel een mooie winstbonus bijschrijven. Het basissalaris van Allen ligt op 175.000 dollar, maar doordat de Amerikaan met slechts enkele weken voorbereiding instapte en overtuigend won, is de kans groot dat zijn salaris naar 350.000 dollar stijgt. Omgerekend komt Allen dus om en nabij de 300.000 euro uit.

Rankings

Door zijn zege op De Ridder zal Allen de plek van de Nederlander in de top overnemen. Hij zal de top 5 binnenstormen, maar het is de vraag of hij dit op plek 5 of plek 4 zal doen. Israel Adesanya is op dit moment de nummer vijf van de divisie. De Ridder lijkt niet naar de plek van Allen (plaats 9) te zullen zakken. Whittaker, de Australiër van wie De Ridder won, staat op plek acht en dus zal hij waarschijnlijk op plek zeven terechtkomen.