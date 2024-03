Remy Bonjasky over actie Ben Saddik bij 'fantastisch' achtmanstoernooi: 'Niet belonen met gevecht tegen Rico Verhoeven'

Remy Bonjasky heeft genoten van de Glory Grand Prix van afgelopen weekend. De oud-kickbokser is van mening dat Glory dit soort toernooien vaker moet gaan organiseren. Ook reageert hij op het wangedrag van Jamal Ben Saddik tegenover Rico Verhoeven.

"Zo'n achtmanstoernooi geeft veel meer verhalen dan losse één-op-éénwedstrijden", schrijft Bonjasky in zijn column in het AD. Het zorgt voor veel meer spektakel: "Levi Rigters is zes keer neegegaan op één avond en zijn 'spinning backfist' tegen Verhoeven was het moment van de avond. Ik sprong van mijn stoel."

Verhoeven ging neer, stond op en won toch het toernooi: "Je moet het hem nageven: hij staat altijd weer op. Dat is knap van hem. Hij is altijd fit genoeg om op te staan." Toch had Bonjasky wel kritiek op hem over zijn kwartfinale tegen Sofian Laïdouni: "Ik had liever gezien dat hij hem had gekauwd en uitgespuugd, want die het niets in te brengen."

Trappende Ben Saddik

De actie van Ben Saddik zorgde na afloop voor de meeste discussie. Hij was niet aanwezig als deelnemers, maar was wel te vinden in de hoek van Nabil Khachab, die in de halve finale van Verhoeven verloor. Na dat gevecht liep het uit de hand en Ben Saddik probeerde nog een trap uit te delen aan de Nederlander: "Het is een vervelende situatie. Twintig jaar geleden ging het regelmatig zo, maar deze kant moeten we niet op met de sport."

De rivaliteit tussen Verhoeven en Ben Saddik zorgt er wel voor dat fans graag de twee nog een keer tegen elkaar willen zien vechten. Bonjasky ziet dat voorlopig niet zitten: "Je moet hem niet belonen met een gevecht tegen Verhoeven onder het mom van rivaliteit. Eerst al een dopingschorsing en nu weer deze trap."

Glory onderzoekt het incident, maar de oud-kickbokser verwacht niet dat de Belg een zware straf gaat krijgen: "Hij krijgt misschien een boete, want je kunt hem niet schorsen. Daarnaast blijft Ben Saddik interessant voor een commercieel bedrijf als Glory." Bonjasky kijkt desondanks wel uit naar een nieuwe tweestrijd: "Ergens hoop je dat ze nog eens tegenover elkaar zullen staan, maar het zou gek zijn om dat direct te doen."

'Laten we het niet groter maken dan het is': trainer reageert op incident tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik De stofwolken rondom de Glory Grand Prix van zaterdag zijn nog altijd niet gaan liggen. Na afloop ging het veel over het incident in de ring tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik. Zij kregen het in de stak na Verhoevens gevecht met Nabil Khachab. Zijn trainer reageert op het incident.

Verhoeven wint het toernooi

Verhoeven maakte zijn status als The King of Kickboxing helemaal waar door in Arnhem het toernooi te winnen. Hij ontving als beloning ook nog een mooie cheque van half miljoen. Verhoeven gaf al snel aan dat hij wel weet waar dat geld naartoe gaat.