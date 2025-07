Bokslegende Manny Pacquiao (46) maakte in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag zijn rentree in de ring tegen Mario Barrios. Na een aantal spannende ronden waarin de 46-jarige op voorsprong kwam, maar deze weer inleverde, eindigde het gevecht in een gelijkspel. "Ik dacht dat ik het gevecht gewonnen had", blikte de legende later terug. De uitslag leidde tot boegeroep vanuit de zaal.

De fans in de de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas stonden overduidelijk aan de zijde van de Filipijn, die na vier jaar terugkeerde in de ring. Het gevecht tegen WBC-weltergewichtkampioen Mario Barrios eindigde in een gelijkspel, waardoor de 16 jaar jongere Barrios zijn titel behoudt, tot grote teleurstelling van de Filipijn en zijn fans. Er was veel boegeroep toen de uitslag bekend werd gemaakt.

'Lastig om te doorgronden'

"Ik dacht dat ik het gevecht gewonnen had", zei Pacquiao na afloop. "Het was een spannende strijd. Mijn tegenstander was erg sterk. Het was een fantastisch gevecht." Barrios erkende onder de indruk te zijn van de kwaliteiten van zijn oudere tegenstander, die het volgens hem "nog steeds" in zich heeft: "Hij is nog steeds ontzettend sterk. Zijn timing, zijn ritme, alles. Het was nog steeds een erg lastige vechter om te doorgronden."

'Niet meer zo onvoorzichtig'

Het gevecht was Pacquiao's eerste sinds zijn verlies op unanieme beslissing tegen Yordenis Ugás in 2021. Hoewel het gevecht eindigde in een gelijkspel, hadden veel fans aanvankelijk niet verwacht dat hij nog zoveel tegenstand kon bieden aan een titelhouder. De Filipijn dacht daar zelf anders over. "Ik heb meer ervaring", zei hij. "Ik ben een tactischere vechter dan voorheen. Ik ben niet meer zo onvoorzichtig als toen ik jong was."

Rematch

Pacquiao, wiens professionele record nu op 62-9-3 staat met 39 knock-outs, zei dat hij "absoluut" zou overwegen om weer te vechten en maakte duidelijk dat hij een rematch wil. "Ja, natuurlijk," antwoordde hij op de vraag of hij daarvoor open staat. "Dat is de enige erfenis die ik kan nalaten. Om de Filipijnen te inspireren en trots te zijn, waar je ook bent."

Ook zijn tegenstander, wiens score na een tweede gelijkspel op rij op 29-2-2 staat, kijkt er naar uit om nog eens tegen de Filipijnse bokslegende te vechten. "Absoluut. Dit was enorm belangrijk voor de bokssport", zei hij. "Wat hij en ik vandaag hebben neergezet, zou ik graag nog eens doen."