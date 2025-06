Rico Verhoeven is op dit moment in de Verenigde Staten om te trainen en verschillende evenementen te bezoeken. De vechter hint op een mogelijke stap naar MMA, want op zijn Instagram is te zien dat hij traint op zijn worstelen.

Verhoeven gaf via zijn Instagram al meermaals een inkijkje in zijn trip naar de Verenigde Staten. De Nederlander verdedigde enkele weken geleden met succes zijn zwaargewichttitel tegen Artem Vakhitov en vertrok vervolgens naar Amerika. Zo verscheen hij in de podcast van de bekende MMA-journalist Ariel Helwani en hij verscheen in video's van bekende Amerikaanse TikTokkers.

Zaterdag had Verhoeven meerdere dingen gepland. De vechter vertrok eerst naar het circuit in Las Vegas om daar met een aantal supercars rond te rijden. Verhoeven stapte in een rode Ferrari, maar het is niet te zien of hij er ook daadwerkelijk mee rijdt. Vervolgens vertrok de Nederlander naar de T Mobile-Arena om naar UFC 317 te kijken. Verhoeven zag live hoe de Spanjaard Ilia Topuria binnen een ronde afrekende met Charles Oliveira en zo de lichtgewichtkampioen werd.

Training

Op de beelden die Verhoeven deelt, is ook te zien dat hij bezig is met training in een andere sport. De Nederlander is in Las Vegas aan het trainen op worstelen. Daarmee lijkt Verhoeven te teasen naar een gevecht in de MMA-sport. In de nacht besloot de vechter nog naar een nachtclub te gaan waar hij feestte met de bekende UFC-manager Ali Abdelaziz en zijn pupil Randy Brown.

MMA-gevecht

Eerder hintte Verhoeven in de podcast met Helwani al naar een mogelijke komst naar de UFC. "Ik jaag op vette momenten en dingen die nog nooit eerder zijn gedaan in de vechtsport. Ik wil dingen doen die nog niet zijn gedaan. Gewoon de gekste ideeën bedenken en vechtsport naar een compleet nieuw niveau tillen." Verhoeven gaf al meermaals aan dat hij dolgraag met voormalig UFC-kampioen Francis Ngannou zou willen vechten.