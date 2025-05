Rico Verhoeven ontfutselt trainingspartner een primeur: 'Ja, het gevecht gaat er komen'

Rico Verhoeven heeft een bekentenis gekregen van zijn trainingspartner Tom Aspinall. De Engelsman is op dit moment interim-zwaargewichtkampioen in de UFC en hij vertelt dat hij binnenkort het langverwachte gevecht met Jon Jones zal krijgen voor de echte zwaargewichttitel.

Na een training is Verhoeven duidelijk en stelt hij een vraag die bij veel vechtfans op de lippen brandt. "De vraag is: ga je nog met Jones vechten of niet", is Verhoeven stellig. "We hopen het. Dat zou geweldig zijn, maar jullie krijgen een primeur", vertelt Aspinall terwijl hij zich tot de camera richt. "Ik denk wel dat we het titelgevecht gaan krijgen, maar Jones is zo'n onvoorspelbare man."

Aspinall wacht al lange tijd op het gevecht en hij weet ook niet goed meer wat hij moet doen om Jones de kooi in te krijgen. "Mensen zeggen dat ik mijn mond moet houden en dan komt hij vanzelf. Dat hoe meer ik over hem praat, hoe kleiner de kans is dat hij het gaat doen. Wat is dat dan? Wij horen tegen elkaar te vechten, dat is wat we doen." Verhoeven is het vervolgens met Aspinall eens. "Je praat geen onzin, je wilt gewoon met hem vechten."

Aspinall vs Jones

De partij tussen Aspinall en Jones hangt al meer dan een jaar in de lucht. Jones pakte na een lange periode van afwezigheid in maart 2023 de zwaargewichttitel door Cyril Gane af te laten tikken. Vervolgens vocht ze 37-jarige UFC-legende in de twee jaar die volgden slechts één keer. In november 2024 versloeg hij mede-veteraan Stipe Miocic. Sindsdien heeft elke UFC-fan het enkel nog over de partij tussen Jones en Aspinall.

In november 2023 vond de UFC het genoeg geweest en besloot de organisatie een interim-titel in het leven te roepen. Terwijl Jones niet vocht, knokten Aspinall en Sergei Pavlovich voor de interim-riem en het recht om als eerste tegen de echte kampioen te vechten als hij weer fit is. Aspinall won, maar een gevecht met Jones kreeg hij niet, De Engelsman was zelfs de eerste ooit in de UFC die een interim-titel verdedigde. Dat deed hij in eigen land tegen Curtis Blaydes.

UFC-legende waagt zich aan 'Donald Trump-dans' onder toeziend oog van de aanstaande president Het gevecht tussen Jon Jones en Stipe Miocic was het hoofdevenement van UFC 309 in New York. De toeschouwers in het Madison Square Garden werden getrakteerd op een spectaculaire knockout van Jones, die zijn zwaargewichttitel hiermee stijlvol verdedigde. In de aanwezigheid van Donald Trump besloot de Amerikaan na afloop om zijn overwinning te vieren met de kenmerkende presidentsdans.

Onzekerheid

Inmiddels heeft Aspinall aangegeven dat hij enkel nog tegen Jones wil vechten, maar de Amerikaan houdt de boot af. Echter zou er nu dus wellicht toch een opening zijn. Veel fans vragen om Jones zijn titel af te nemen als hij niet tegen Aspinall vecht en dus ligt de druk er vol op bij zowel de UFC als Jones zelf.

Tom Aspinall reacts to the petition to strip Jon Jones🤣



(Via @AspinallMMA I/G) pic.twitter.com/9K0aSuJ1pY — MMACentel (@CovMMACentel) May 25, 2025

Verhoeven neemt het tijdens Glory 100 zelf in een titelgevecht op tegen Artem Vakhitov. Laatstgenoemde heeft ook een ultrakort verleden in de UFC.