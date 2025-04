Rico Verhoeven rekent keihard af Jamal Ben Saddik: 'Het verbaast me dat hij überhaupt nog in de ring staat'

Waar veel vechtsportliefhebbers blij waren met de terugkomst van Jamal Ben Saddik bij Glory na een schorsing van ruim 2,5 jaar, is aartsrivaal Rico Verhoeven absoluut niet te spreken over zijn terugkeer. Hij noemt de keuze van Glory om hem een nieuwe kans te geven dan ook 'verbazingwekkend', zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Verhoeven en Ben Saddik kennen een lange geschiedenis en zijn op zijn zachtst gezegd absoluut geen vrienden. Het laatste openlijke opstootje tussen de twee dateert alweer van een jaar geleden. Verhoeven stond tegenover Ben Saddiks teamgenoot Nabil Khachab tijdens de Glory Heavyweight Grand Prix in 2024. Na de partij ontstond er een opstootje, waarbij het Belgisch-Marokkaanse zwaargewicht de ring in kwam en een trapbeweging maakte richting het hoofd van Verhoeven.

Rico Verhoeven daagt Logan Paul (zwager Jutta Leerdam) openlijk uit: 'Zo dichtbij een dik pak slaag' Rico Verhoeven en Logan Paul hebben voor wat opschudding gezorgd in de vechtsportwereld. De Nederlander en de Amerikaan verschenen samen in een filmpje en het bijschrift dat onze landgenoot koos loog er niet om.

'Super saaie wedstrijd'

Mede door dat incident werd Ben Saddik geschorst door Glory. In totaal kwam hij 2,5 jaar niet in actie. Afgelopen februari maakte hij zijn comeback bij de vechtsportorganisatie, waar hij in de derde ronde Uku Jürjendal versloeg met een knock-out.

Ook de twaalfvoudig zwaargewichtkampioen heeft naar de partij gegeken, maar was er duidelijk niet van onder de indruk: "Hij heeft daar weer laten zien wat zijn niveau was toch," zegt hij met een licht cynische toon tegen Sportnieuws.nl. "Het was een super saaie wedstrijd verder."

Wereldkampioen Rico Verhoeven grote afwezige bij paradepaardje Glory: 'Die wensen rijmen niet met elkaar' Er wordt tijdens Glory 99 groots uitgepakt. Dan start namelijk de 'Last Heavyweight Standing', een groot afvaltoernooi waar uiteindelijk het sterkste zwaargewicht overblijft. De grote afwezige is Rico Verhoeven, die al jaren wereldkampioen is in die klasse. Wat vind jij: is het belachelijk dat Verhoeven niet meedoet? Laat het verderop in dit artikel weten via onze poll.

'Gesloten boek'

"Dat deze man überhaupt nog in de ring staat, vind ik echt verbazend", gaat de zwaargewichtkampioen verder. Ben Saddik heeft openlijk aangegeven graag dit jaar nog tegenover Verhoeven te staan voor een titelgevecht. Maar als het aan Verhoeven ligt, gaat die vlieger absoluut niet op.

Dit is Artem Vakhitov, tegenstander van Rico Verhoeven: Rus met zege op latere UFC-kampioen werd eerder uit Glory getrapt Glory maakte eind maart bekend dat Rico Verhoeven op 14 juni zijn titel op het spel zal zetten. De tegenstander: voormalig licht zwaargewicht-kampioen Artem Vakhitov. Voor sommige fans wellicht een onbekende naam, maar de Rus bereikte al heel veel in zijn loopbaan. Maar hoe kwam hij tot dit titelgevecht en waarom werd hij eerder op straat gezet door Glory?

"Als we kijken naar alles wat er gebeurd is de afgelopen jaren; meerdere dopingincidenten, natrappen in de ring tijdens een wedstrijd, spugen in mijn gezicht, liegen in de media. En dan hebben we het nog niet eens over wat er buiten de ring is gebeurd. Het is voor mij echt een raadsel, maar wel een gesloten boek."

Doping

Verhoeven heeft een duidelijke mening over dopinggebruik binnen Glory. Onlangs werd hij zelf verrast door een onaangekondigde dopingcontrole: "Dat is één van de dingen waar ik echt voor sta, zeker in mijn wedstrijden. Ik was een 'day in the life' YouTube-video aan het maken toen er ineens iemand kwam aanlopen en zei: 'goedendag meneer, dopingcontrole.' Ik dacht alleen maar: 'mooi, de camera draait, dit is de content die men wil zien; onverwachte dingen."