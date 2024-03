Rico Verhoeven spreekt over 'angstig moment' in carrière: 'Ik werd te slordig'

Rico Verhoeven won afgelopen weekend de Grand Prix van Glory. Rustig genieten van zijn titel deed hij niet, want hij vloog de halve wereld over om aan te schuiven bij een podcast van Gary Vaynerchuk (GaryVee). Daar vertelde wereldkampioen Verhoeven over zijn afgelopen gevechten en zijn carrière bij Glory.

De gasten aan tafel waren onder de indruk van de ongeslagen status van Verhoeven. GaryVee vroeg vervolgens of er een moment was dat de Nederlander bang was geweest om zijn wereldtitel te verliezen. "Ja", bevestigde Verhoeven, "in 2021." Daarmee doelde hij op het gevecht met Jamal Ben Saddik, waarbij hij vlakbij zijn oog een snee opliep.

"Ik werd te slordig en gepakt op mijn oog. Tijdens het gevecht begon het te zwellen en sloot het. Maar ik maakte hem af in de vierde ronde, dus eind goed al goed", concludeerde Verhoeven. Waarom ging het fout, vroeg de host. "Ik werd comfortabel, te comfortabel."

© Pro Shots

Grand Prix

Tijdens het voorstelrondje vertelde Verhoeven dat hij net van een achtmanstoernooi kwam, met drie gevechten op een avond. "Het was de zwaarste avond sinds mijn begin", benadrukte hij. "De organisatie wilde dat ik meedeed, om het te hypen. Het was iets wat ze vroeger vaker deden, in Japan. Nu brachten ze het concept terug", ging hij verder.

Op voorhand was de verwachting dat Rico de Grand Prix makkelijk zou winnen. "Nou laat ik je vertellen: dit was geen makkelijke avond. Ik maak nog altijd fouten. In het derde gevecht was ik die man (Levi Rigters, red.) aan het slopen, maar werd ik te comfortabel en hij verraste me met een spinning backfist en ik ging naar de grond. Gelukkig herstelde ik en stopte hij."

Toch voelde het voor Verhoeven na de avond niet groots, zo blikt hij terug. "Als ik had verloren, was ik gesloopt. Maar op het moment met mijn vriendin in de auto zitten , woog zwaarder voor mij dan de geschiedenis die ik zojuist had geschreven."