Rivaal Rico Verhoeven treedt nu ook in zijn voetsporen als acteur en krijgt lachers op zijn hand

In december vocht Levi Rigters nog tegen Rico Verhoeven om de wereldtitel. Sindsdien kwam de 29-jarige kickbokser, mede door een schouderblessure, niet meer in actie in de ring. Op Instagram laat hij zien naast kickbokser nog een andere passie met Verhoeven te delen.

Het lukte Rigters in december niet om Verhoeven te onttronen. Krap een week na het overlijden van zijn vader moest hij met lede ogen aanzien hoe The King of Kickboxing opnieuw met de felbegeerde belt naar huis keerde. Niet lang daarna liep de Amsterdammer een schouderblessure op, waardoor hij vooralsnog niet kan deelnemen aan het zwaargewichttoernooi Last Heavyweight Standing.

Andere passie

Toch zit het zwaargewicht niet stil. Op Instagram deelde hij een video, waaruit blijkt dat hij net als Verhoeven naast kickboksen nog een andere passie koestert. In de video is een sketch te zien waarbij influencers Xavier Molijn en Thibo Brockbernd doen alsof ze het voor elkaar willen opnemen, totdat blijkt dat eerstgenoemde het daarvoor op straat moet opnemen tegen het Glory-zwaargewicht, waarna hij eieren voor zijn geld kiest en terugdeinst.

Acteercarrière?

De kickbokser, die de influencer daarna in de video bij de kraag vat en hem met een dodende blik aankijkt, blijkt verrassend veel acteertalent te hebben. Al is hij een staredown natuurlijk wel gewend. De sketch doet een beetje denken aan zijn rivaal Verhoeven, die op Instagram ook regelmatig video's van sketches deelt.

Wie weet ligt er net als bij de wereldkampioen wel een acteercarrière in het verschiet voor het zwaargewicht, al zal hij er waarschijnlijk eerst alles aan doen om de wereldtitel bij Glory te bemachtigen voordat hij naar Hollywood vertrekt.

Kritiek

Onlangs ging het grootste toernooi van het jaar van start bij Glory: Last Heavyweight Standing. beide zwaargewichten zijn geen deelnemer aan het toernooi, al stromen zij mogelijk later nog in. Verhoeven nam geen deel aan het toernooi omdat hij op 14 juni een titelgevecht heeft tijdens Glory 100, het jubileumevenement van de kickboksorganisatie.

Verhoeven staat dan tegenover de 30 kilo lichtere Rus Artem Vakhitov. De kampioen kreeg daarop nogal wat kritiek van zijn concurrenten bij Glory, waaronder Rigters. De partij zou volgens velen van hen geen waardig titelgevecht zijn vanwege onder andere het grote verschil in gewicht. Ook Rigters zette zijn vraagtekens achter het titelgevecht, zo vertelde hij aan deze site.