Ryan Garcia slaat terug na dopingverhalen: 'Iedereen kan mijn p**mel zuigen'

Bokser Ryan Garcia is een opvallend figuur geworden in de bokswereld. In de podcast van Jake Paul, de vriend van schaatsster Jutta Leerdam, wordt Garcia de vraag gesteld hoe het zit met het steroïden gebruik waar hij van verdacht wordt.

Bokser Ryan Garcia is druk bezig met de bokswereld op zijn kop te zetten. Zo vertelde hij dat hij in aanloop naar zijn gewonnen gevecht met Devin Haney elke dag had gerookt en gedronken. Tijdens persconferenties doet de Amerikaanse bokser ook de raarste dingen, waaronder een biertje achterover gooien en rare teksten uitslaan.

Podcast Jake Paul

Voor en na het gevecht met Devin Haney in april testte Ryan Garcia positief op de prestatiedrug Ostarine. "Ik doe geen steroïdes", vertelt Ryan Garcia in de podcast van Jake Paul. "Dit is stom, ik ga zeggen waar het op staat. Ze liegen en het is wat het is. Ze kunnen letterlijk allemaal mijn piemel zuigen."

Vervolgens vertelt Garcia dat hij hele foute dingen weet over anderen. "Ik heb echte shit op ze. Heel fout. Echt dingen die ze in de gevangenis brengt. Maar.. misschien misschien. Blijf met mij fucken man", waarschuwde hij.

Op de vraag of Jake Paul en Ryan Garcia ooit zouden vechten, antwoordt Garcia met: "Hangt van de zak (geld) af. We moeten doen, wat we moeten doen."

20 juli

