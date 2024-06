Schoonfamilie van Jutta Leerdam wil met elkaar op de vuist: Logan Paul daagt Jake Paul uit

Het gevecht tussen Mike Tyson en Jake Paul gaat niet door omdat 'Iron Mike' met medische klachten zit. Nu biedt Logan Paul zich aan om met zijn broer in de ring te stappen. Gaan we een familiegevecht zien?

Mike Tyson heeft last van een maagzweer en moet zijn voorbereidingen aanpassen. Het gevecht zou verplaatst worden naar later dit jaar, maar een exacte datum wordt niet gegeven. Dat het gevecht niet op 20 juli kan plaatsvinden, zorgt ook voor problemen bij de andere boksers die op die avond zouden vechten.

Op 20 juli zouden ook Katie Taylor en Amanda Serrano tegenover elkaar staan voor de wereldtitel in het superlichtgewicht. Wereldkampioen Taylor is al bijna 38 jaar en Serrano wordt dit jaar 36 jaar. Gezien de leeftijd van beide vechters, is een uitstel van het gevecht niet een ideale situatie.

Broers Paul in de ring

Als het even meezit, kunnen Taylor en Serrano alsnog tegenover elkaar komen te staan in juli, maar dan met een ander hoofdgevecht. Logan Paul heeft namelijk via X laten weten dat hij met zijn broer de ring in wil stappen. De Youtuber zei het volgende: "Dus Mike Tyson ligt eruit? Ik stap in en dan kunnen we dit voor eens en altijd oplossen @Jakepaul."

So Mike Tyson’s out? I’ll step in and we can settle this once and for all @jakepaul pic.twitter.com/AyjmzSEWJV — Logan Paul (@LoganPaul) June 1, 2024

Jake Paul, de vriend van Jutta Leeradm, liet het niet over zich heen komen, en reageerde op het bericht van zijn broer met: "Mama wil niet dat ik je knockout sla, maar f*ck it. De verliezer moet zijn achternaam veranderen." Het is te hopen dat de broers het laatste als geintje bedoelen, anders heeft het ook gevolgen voor het toekomstige kindje van Logan Paul en de zwangere Nina Agdal.

Mom doesn’t want me to KO you but fuck it



Loser has to change their last name #PaulVsPaul https://t.co/VtD8NXbOgR — Jake Paul (@jakepaul) June 1, 2024

Jake Paul liet eerder nog zijn menselijke kant zien richting oud-wereldkampioen Tyson. In een video op X maakte Paul duidelijk dat hij de gezondheid van Mike het allerbelangrijkst vindt. "Ik hou van die man, ik heb zo veel respect voor hem. Ik wil dat Mike gezond is."