Sergej Maslobojev reageert na kopstoot Bahram Rajabzadeh: 'Volgende keer neem ik een mes mee'

Bahram Rajabzadeh plaatste zich voor de finale van de Glory Grand Prix voor lichtzwaargewichten in Ahoy door Sergej Maslobojev te verslaan. De Litouwer bloedde uit zijn lip.

Toen de lip en borstkas van de Litouwer onder de rode vlekken zat, maakte de referee een eind aan het gevecht. Even was er verwarring bij het publiek en de commentatoren van Videoland, want was dat nou wel nodig? Maar een paar minuten later bleek dat de vechter zelf niet meer verder wilde.

De referee besloot, nadat Rajabzadeh was aangewezen als winnaar, uit te leggen hoe alles in zijn gang ging. "Maslobojev had een snee, na een ongelukkige en onbedoelde kopstoot. Die werd zonder opzet gegeven. De dokter bekeek Maslobojev en besloot dat hij verder kon gaan. Maar Maslobojev weigerde verder te vechten." Toen hij dat zei, stond de Litouwer er beteuterd bij.

Boze sloophamer

Het kan zijn dat de Litouwer, bijgenaamd Sloophamer, vond dat Golden Wolf oneerlijk had gevochten. Volgens het AD vroeg de 37-jarige vechter aan Rajabzadeh of hij "wel helemaal lekker bij z'n hoofd is na een aantal wilde acties". Maar de jury vond dat de man uit Azerbeidzjan niet de regels had gebroken.

Oud-vechter Remy Bonjasky zei op Videoland dat hij geen begrip had voor de keus van de Litouwer om te nokken. "Het is 'the easy way out'", zei hij. Wat hem betreft moet een vechter gewoon blijven knokken tot hij er letterlijk bij neervalt. "We waren in shock van wat er is gebeurd. Dat je op deze manier stopt, is ongelooflijk."

Reactie Maslobojev

Bij Videoland reageerde Maslobojev. "Mijn gezondheid staat op één", zo legt hij uit waarom hij niet verder wilde vechten. "Als een gast als een duivel tekeer gaat...De volgende keer neem ik misschien een mes mee en steek ik hem", zei hij cynisch. Kennelijk vindt hij dat Golden Wolf veel te ver ging en de regels overtrad. "Ik hou van kickboksen, van clean vechten. Niet van illegale acties. Ik hou niet van straatvechten en kopstoten."