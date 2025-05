Teleurgestelde Glory-vechter brengt opmerkelijk nieuws naar buiten over Glory 100

Glory 100 zou een groots jubileumevent worden voor de kickboksorganisatie, maar er lijkt een flinke kink in de kabel te zitten. Een van de vechters die op vrijdag 13 juni in actie zou komen, brengt in een video op TikTok opmerkelijk nieuws naar buiten.

Voor het eerst in de historie van Glory zouden er twee kickboksavonden op rij worden georganiseerd. Al weken staan er op vrijdag 13 en zaterdag 14 juni grootse gevechten gepland. Met als hoogtepunt Rico Verhoeven tegen Artem Vakhitov op de zaterdag. Publiekslieveling Bahram Rajabzadeh, lichtzwaargewichtkampioen Tarik Khbabez en de veelbesproken dopingzondaar Jamal Ben Saddik zouden op vrijdag in actie komen.

Streep door de vrijdag

Maar volgens Tayfun Ozcan, één van de vechters die op vrijdagavond gepland stond, heeft Glory te maken met zwaar tegenvallende kaartverkoop en gaat er een streep door het event op de vrijdag. Een aantal grote gevechten is volgens hem doorgeschoven naar de zaterdag, die nu propvol zou komen te zitten door de extra partijen. De organisatie heeft dit nieuws zelf nog niet bevestigd en op de officiële site van de ticketverkoop zijn nog altijd kaarten te koop.

'Wat nu?'

In een video op TikTok vertelt Ozcan dat zijn partij tegen Ismail Ouzgni helemaal geschrapt is. "Ik zou vechten tijdens Glory 100, maar ik krijg net te horen dat het event afgelast is. Ik had er echt zin, was ook heel goed voorbereid. Wat nu? Ik vecht waarschijnlijk pas eind dit jaar weer."

Reactie Glory

Deze site heeft contact gehad met Glory en de kickboksorganisatie meldt dat het woensdag snel naar buiten komt met een verklaring omtrent dit nieuws. Of dat een bevestiging wordt van de afgelasting of juist tegenspraak, is nog afwachten. Glory verkeert al een tijdje in zwaar weer en heeft soms moeite om de events vol te krijgen met bezoekers. Een dieptepunt was er vorige maand in mei, toen Glory naar Miami trok. De samenwerking met het bedrijf rondom Jake Paul liep uit op een flop.